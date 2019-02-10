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الرئيسية | حوادث | جمارك باب مليلية تفشل تهريب "أقراص هلوسة"‎

جمارك باب مليلية تفشل تهريب "أقراص هلوسة"‎

جمارك باب مليلية تفشل تهريب "أقراص هلوسة"‎
هسبريس من الرباط
الأحد 10 فبراير 2019 - 20:20

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية، ببني أنصار، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من أقراص الهلوسة.

تفتيش الجمركيين لشخص، ينحدر من مدينة الناظور، ويبلغ 24 سنة، مكن من حجز 840 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل، كان يخبئها بملابسه الداخلية.

وحاول المعني بالأمر الفرار من قبضة رجال الجمارك، لكنه فشل في ذلك بعد محاصرته، ليتم تسليمه لشرطة الحدود التي أحالته على مصالح الشرطة القضائية بالناظور.

وتم على الفور وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث قبل تقديمه أمام أنظارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سعدون الأحد 10 فبراير 2019 - 21:12
لتكن عقوبة السجن مرتفعة لكي يعلم الجميع لا مفر من العقوبة وسلب حرية ويعلم الجميع أن المال الحرام لا يدوم ولو يوم واحد
إن الأمم قضت عن المخدرات أو نقص التجارة فيه بعقوبة مرتفعة
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