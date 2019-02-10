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كُتّاب وآراء
جمارك باب مليلية تفشل تهريب "أقراص هلوسة"
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية، ببني أنصار، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من أقراص الهلوسة.
تفتيش الجمركيين لشخص، ينحدر من مدينة الناظور، ويبلغ 24 سنة، مكن من حجز 840 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل، كان يخبئها بملابسه الداخلية.
وحاول المعني بالأمر الفرار من قبضة رجال الجمارك، لكنه فشل في ذلك بعد محاصرته، ليتم تسليمه لشرطة الحدود التي أحالته على مصالح الشرطة القضائية بالناظور.
وتم على الفور وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث قبل تقديمه أمام أنظارها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
إن الأمم قضت عن المخدرات أو نقص التجارة فيه بعقوبة مرتفعة