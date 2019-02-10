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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار رجل أربعيني ناحية شفشاون‬

الغموض يلف انتحار رجل أربعيني ناحية شفشاون‬

الغموض يلف انتحار رجل أربعيني ناحية شفشاون‬
أيوب صدور من شفشاون
الأحد 10 فبراير 2019 - 21:10

يواصل إقليم شفشاون تصدر المشهد المجتمعي في أعداد الوفيات غير الطبيعية عقب انتحار شخص بجماعة لغدير، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وحسب المصادر ذاتها فإن شخصا يبلغ من العمر 40 سنة قام بتعليق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه بمنزل أسرته في ظروف غامضة، ولأسباب لازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى المكان، وأشرفت على نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك متزوج، ولم يكن يعاني من أي اضطراب أو مرض نفسي؛ بينما حالة الانتحار المسجلة تعد السادسة بالإقليم، في وقت سجل 39 حالة السنة المنصرمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - rrrrr الأحد 10 فبراير 2019 - 21:30
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رحمتك يارب
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