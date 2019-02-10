السقي يدفع مستشارا جماعيا إلى قتل عمه بتنغير

هسبريس من تنغير

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتغزوت نايت عطا، التابعة للقيادة الإقليمية بتنغير، صباح اليوم الأحد، شخصا على خلفية تورطه في ارتكاب جريمة قتل، راح ضحيتها عمه، إثر نشوب نزاع بينهما.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن النزاع كان حول من له الأحقية في استغلال المياه المخصصة لسقي الفلاحة، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للضرب بين الطرفين، مشيرة إلى أنه بعد فض النزاع من طرف بعض الجيران، توجه الضحية إلى منزله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

المصادر ذاتها لم تستبعد أن يكون الضحية المسن توفي نتيجة اللكمات التي وجهها إليه ابن أخيه إلى الرأس، مشيرة إلى أن عناصر الدرك تمكنت من توقيف القاتل، وهو مستشار بجماعة آيت الفرسي، ووضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجرى بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وأكدت مصادر قريبة من القضية، في اتصال بهسبريس، أن جثة الضحية تم نقلها إلى المستشفى قصد إخضاعها للشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، وما إن كانت لها علاقة باللكمات التي تلقاها الضحية، أم بشيء آخر.