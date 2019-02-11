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الرئيسية | حوادث | التأجيل يطال محاكمة "التحرش الجامعي" بالمحمدية

التأجيل يطال محاكمة "التحرش الجامعي" بالمحمدية

التأجيل يطال محاكمة "التحرش الجامعي" بالمحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 11 فبراير 2019 - 14:15

شهدت الجلسة المخصصة لمحاكمة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش بإحدى طالبات الماستر في كلية الحقوق بالمحمدية، التي عقدت اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، غياب النقيب عبد اللطيف بوعشرين محامي المشتكية، بسبب المرض؛ ما دفع باقي أعضاء هيئة دفاعها إلى طلب تأجيل النظر في القضية.

وتقدم دفاع الطالبة بملتمس تأخير النظر في القضية، لكون المحامي بوعشرين يتواجد خارج التراب الوطني، حيث يخضع لفحوصات طبية بفرنسا، الأمر الذي حال دون حضوره لمواكبة أطوار الملف.

ورفض دفاع المشتكى به، الأستاذ الجامعي، الملتمس الذي تقدم به أعضاء دفاع الطالبة، موردا أن المحامي بوعشرين سبق أن أعلن انسحابه من الملف في الجلسة الماضية، مبديا استغرابه قراره العودة من جديد إلى هذه القضية.

وقال دفاع الأستاذ الجامعي إن النقيب عبد اللطيف بوعشرين كان الأجدر به أن يخبر المحكمة قبل انعقاد الجلسة، تفاديا لتنقل المحامين من مدن أخرى قصد الحضور إلى مدينة المحمدية، لما في ذلك من ضياع للوقت.

وعرفت هذه الجلسة غياب المصرحين الذين كانوا سيدلون بشهادتهم لصالح الأستاذ الجامعي، بالنظر إلى تزامن هذه القضية مع امتحان بإحدى المواد بالكلية، وهو الأمر الذي كان محط احتجاج من لدن دفاع المتهم؛ إذ اعتبر أن برمجة الامتحان في هذا اليوم الهدف منه دفع الطلبة إلى عدم الحضور للإدلاء بشهادتهم لصالح المشتكى به.

وشهدت الجلسة السابقة التزام دفاع الطرفين أمام الهيئة بإحضار كل من المتهم والمصرحين والمشتكية لجلسة اليوم من أجل مواصلة النظر في هذه القضية التي تزداد حرارتها يوما تلو آخر.

كما توترت الجلسة الماضية بين النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دفاع الطالبة المشتكية، والمحامي محمد الحسين كروط، دفاع الأستاذ الجامعي المشتكى به؛ ما جعل النقيب يغادرها معلنا أنه سينسحب من هذا الملف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - فدوى الاثنين 11 فبراير 2019 - 16:08
الغريب ان الادارة سبق لها أن برمجت الامتحانات بين 11و19 يناير
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5
2 - خيطي بيطي الاثنين 11 فبراير 2019 - 16:18
القضية التي يدخل فيها المحامي عبد اللطيف بوعشرين تتمدد تتأجل وتتطور تتشابك وتكبر ثم تتقزم ويدخل فيها خيطي بيطي وتتشابك وفي الأخير ينسحب ويترك موكله معلقا بعد أن يشعلك القضية كلها ويرونها ، ويفرض شروط للعودة ، محامي تع أخيرالزمان .
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9
3 - فدوى الاثنين 11 فبراير 2019 - 16:35
عفوا الامتحانات كانت مبرمجة مابين 10 و 19
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4
4 - ملاحظ الاثنين 11 فبراير 2019 - 17:09
يجب معاقبة الاساتذة الجامعيون المتحرشون ووضع رقم أخضر للتبليغ بحالات التحرش. أيتها الطالبات سجلوا المتحرشون بالصوت او الصورة لينالوا عقابهم. فالجامعات أصبحت مرتعا لأنصاف أساتذة شغوفون بالجنس. جامعة لبن زهر كلية الاداب بالداخلة ( مادة اللغة الفرنسية) اضحت تشكل خطرا على الطالبات. المرجو التدخل
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1
5 - سطاتي و أفتخر الاثنين 11 فبراير 2019 - 17:28
الله يرحم ليكم الوالدين واش ديك سبعسنين ديال لقراية ديال القانون ممنها والو واش الشكاية محطوطة بسمية حسي و هو حاضر في الجلسة و كيطلب من المحكمة التأجيل حتى يجي بوعشرين الي أصلا انسحب من الملف فالجلسة الي فاتت قبل مني رفضو ليه الدفوعات الي قدم
يمكن داك الشي الي قراونا مهواش و لا حنا مفهمناش
وا ماتساطيوناش هالعار
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2
6 - يوسف الاثنين 11 فبراير 2019 - 17:56
أظن أنه هناك من يسعى إلى تأجيل البت في الملف. واليوم إتضح ذلك جليا. يحيث أن إدارة الكلية برمجت إمتحان للطلبة الشهود وفي نفس الوقت تقدمت هيئة دفاع المشتكية بطلب التأجيل حتى يحضر النقيب بوعشرين في ظل حضور مجموعة من المحامين.
وبخصوص الأستاذ ج ع فهو معروف بالاستقامة والجدية على صعيد المغرب وهذا ما جعله من المضوب عليهم في الكلية.
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5
7 - صوت الجامعة الاثنين 11 فبراير 2019 - 18:42
أتساءل عن تلسل الأحداث التي عقبت هذا الملف وما شهده من تطورات بداية من التجييش ضد الأستاذ الجامعي مرورا بالبلطجة داخل الجلسة ومحاولات التهديد والتعنيف التي طالت شهود النفي لارغامهم بالتراجع زيادة على إجراء إمتحان خارج برمجة مجلس الكلية وفي تاريخ الجلسة المقررة ليومه ..والعجب هذا أقول لصاحب السيناريو الفيلم ديالك خاوي لأنك كنت غبيا في نسج خيوطه...براءة الأستاذ جواد العسري إتضحت والفيلم أشرف على الانتهاء حاولو تشوفو شي مخرج آخر هذا ما فيلم ما والو بالدارجة
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4
8 - أيمن الحداد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 00:27
لنا موعد جديد في 11 مارس 2019 بعدما انتهت مكائدهم و مناوراتهم البئيسة و بعدما جربوا جميع وسائل الضغط و الإبتزاز ضد الشهود الذين سيكشفون حقيقة المؤامرة الدنيئة التي تعرض لها الدكتور جواد لعسري من قبل عصابة من عديمي الضمير و المارقين.
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9 - لينة الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 10:18
بالنضر لمعطيات القضية وملابستها فان اصابع الاتهام موجهة بشكل رئيسي للطاقم الإداري المشرف على كلية الحقوق بالمحمدية وهو بات يفرض تدخل اجهزة عليا او على الأقل تدخل مكتب المركزي للابحات القضاءية لتفكيك هدا التنظيم الذي بات بشكل خطرا على الأساتذة والطلبة
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10 - عبد السلام الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:54
من بشارات براءة الدكتور لعسري جواد عقب هذه الجلسة مايلي :
1 انسحاب النقيب بوعشرين من هذا الملف وتعلله بالمرض
2ارتباك هيئة دفاع المشتكية جعلهم ينسحبون من الجلسة قبل ان تأذن لهم المحكمة
3 فقدان دفاع المشتكية لتوازنه بفعل ضعف حجته وتعلله بالامتحانات
4ارتباك الاطراف المساندة للمشتكية حيث برمجت الامتحان في يوم الجلسة وفي خرق سافر للاجال التي حددها مجلس الكلية ممايبين سوء النية والارتباك واهتزاز تلك الاطراف
5بدأت تقتنع المحكمة بسوء نية المشتكية وضعف حجتها والتجائها لحجج واهية للمماطلة والتمويه.
6 التفاف والتحام الطلبة حول استاذهم والتحامهم معه
كما نسجل ان الاطراف المستترة أكثر من الضمير المستثير استشاطت غضبا وانفعلت على طلبة الحكامة وانتقمت منهم
نقول لهم :
براءة الاستاذ ستلاحقكم وتطاردكم حيثما كنتم
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