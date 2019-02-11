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كُتّاب وآراء
التأجيل يطال محاكمة "التحرش الجامعي" بالمحمدية
شهدت الجلسة المخصصة لمحاكمة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش بإحدى طالبات الماستر في كلية الحقوق بالمحمدية، التي عقدت اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، غياب النقيب عبد اللطيف بوعشرين محامي المشتكية، بسبب المرض؛ ما دفع باقي أعضاء هيئة دفاعها إلى طلب تأجيل النظر في القضية.
وتقدم دفاع الطالبة بملتمس تأخير النظر في القضية، لكون المحامي بوعشرين يتواجد خارج التراب الوطني، حيث يخضع لفحوصات طبية بفرنسا، الأمر الذي حال دون حضوره لمواكبة أطوار الملف.
ورفض دفاع المشتكى به، الأستاذ الجامعي، الملتمس الذي تقدم به أعضاء دفاع الطالبة، موردا أن المحامي بوعشرين سبق أن أعلن انسحابه من الملف في الجلسة الماضية، مبديا استغرابه قراره العودة من جديد إلى هذه القضية.
وقال دفاع الأستاذ الجامعي إن النقيب عبد اللطيف بوعشرين كان الأجدر به أن يخبر المحكمة قبل انعقاد الجلسة، تفاديا لتنقل المحامين من مدن أخرى قصد الحضور إلى مدينة المحمدية، لما في ذلك من ضياع للوقت.
وعرفت هذه الجلسة غياب المصرحين الذين كانوا سيدلون بشهادتهم لصالح الأستاذ الجامعي، بالنظر إلى تزامن هذه القضية مع امتحان بإحدى المواد بالكلية، وهو الأمر الذي كان محط احتجاج من لدن دفاع المتهم؛ إذ اعتبر أن برمجة الامتحان في هذا اليوم الهدف منه دفع الطلبة إلى عدم الحضور للإدلاء بشهادتهم لصالح المشتكى به.
وشهدت الجلسة السابقة التزام دفاع الطرفين أمام الهيئة بإحضار كل من المتهم والمصرحين والمشتكية لجلسة اليوم من أجل مواصلة النظر في هذه القضية التي تزداد حرارتها يوما تلو آخر.
كما توترت الجلسة الماضية بين النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دفاع الطالبة المشتكية، والمحامي محمد الحسين كروط، دفاع الأستاذ الجامعي المشتكى به؛ ما جعل النقيب يغادرها معلنا أنه سينسحب من هذا الملف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
يمكن داك الشي الي قراونا مهواش و لا حنا مفهمناش
وا ماتساطيوناش هالعار
وبخصوص الأستاذ ج ع فهو معروف بالاستقامة والجدية على صعيد المغرب وهذا ما جعله من المضوب عليهم في الكلية.
1 انسحاب النقيب بوعشرين من هذا الملف وتعلله بالمرض
2ارتباك هيئة دفاع المشتكية جعلهم ينسحبون من الجلسة قبل ان تأذن لهم المحكمة
3 فقدان دفاع المشتكية لتوازنه بفعل ضعف حجته وتعلله بالامتحانات
4ارتباك الاطراف المساندة للمشتكية حيث برمجت الامتحان في يوم الجلسة وفي خرق سافر للاجال التي حددها مجلس الكلية ممايبين سوء النية والارتباك واهتزاز تلك الاطراف
5بدأت تقتنع المحكمة بسوء نية المشتكية وضعف حجتها والتجائها لحجج واهية للمماطلة والتمويه.
6 التفاف والتحام الطلبة حول استاذهم والتحامهم معه
كما نسجل ان الاطراف المستترة أكثر من الضمير المستثير استشاطت غضبا وانفعلت على طلبة الحكامة وانتقمت منهم
نقول لهم :
براءة الاستاذ ستلاحقكم وتطاردكم حيثما كنتم