الجمارك تحجز صفائح من مخدر الشيرا بباب سبتة

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، الإثنين، من حجز 14,5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا؛ معدة على شكل صفائح.

وأبرز مصدر جمركي أن عناصر الجمارك المكلفة بمحاربة الاتجار في المخدرات والعاملة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت، إثر تفتيش دقيق، من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية أسفل هيكل المقود وتحت كرسي دراجة نارية مرقمة بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة المعني بالأمر، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي، على مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع حجز المخدرات والدراجة النارية لفائدة البحث.