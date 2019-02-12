24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1213:4716:4519:1320:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أيها الفاسدون العابرون.. لكم مغربكم ولنا مغربنا (5.00)

  2. ولاية خامسة لبوتفليقة (5.00)

  3. اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)

  4. إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)

  5. "مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الجمارك تحجز صفائح من مخدر الشيرا بباب سبتة

الجمارك تحجز صفائح من مخدر الشيرا بباب سبتة

الجمارك تحجز صفائح من مخدر الشيرا بباب سبتة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 05:58

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، الإثنين، من حجز 14,5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا؛ معدة على شكل صفائح.

وأبرز مصدر جمركي أن عناصر الجمارك المكلفة بمحاربة الاتجار في المخدرات والعاملة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت، إثر تفتيش دقيق، من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية أسفل هيكل المقود وتحت كرسي دراجة نارية مرقمة بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة المعني بالأمر، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي، على مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع حجز المخدرات والدراجة النارية لفائدة البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.