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الرئيسية | حوادث | حريق يلتهم العشرات من أشجار النخيل قرب زاكورة

حريق يلتهم العشرات من أشجار النخيل قرب زاكورة

حريق يلتهم العشرات من أشجار النخيل قرب زاكورة
محمد ايت حساين
الاثنين 11 فبراير 2019 - 15:20

اندلع حريق، الليلة الماضية، في واحة النخيل بدوار سيت، الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النقوب بإقليم زاكورة، أتى على ما يزيد عن 150 من أشجار النخيل، وفق مصادر محلية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "النيران اندلعت بشكل مفاجئ خلال الليلة الماضية، وأحرقت عشرات الأشجار من النخيل التي كانت مغروسة في مساحة تقدر بحوالي نصف هكتار، ومن حسن الحظ لم تخلف خسائر بشرية".

وفور إشعارها بالحريق المذكور، انتقلت مصالح الوقاية المدنية بجماعة تزارين إلى عين المكان، إلى جانب السلطة المحلية والدرك الملكي بالنقوب، وتم إخماد النيران في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الإثنين.

ومازالت أسباب هذا الحريق مجهولة، إلا أن مصالح الدرك الملكي بالنقوب تباشر تحقيقاتها في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الحق يقال الاثنين 11 فبراير 2019 - 16:24
لم يبقى إلا حرق الَواحات هذا عمل مدبر
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3
2 - سلمى الاثنين 11 فبراير 2019 - 17:03
شكون اللي معندوش مصلحة فانتاج التمور المغربية و خصوصا في زاكورة؟ ؟؟؟؟الله اعلم. البلاد ولات كتخلع غير نطلبه ربي السلامة
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3
3 - mohamed الاثنين 11 فبراير 2019 - 20:26
اظن ان المسؤول احد اللوبيات الكبيرة في المغرب التي استثمرت مؤخرا هناك كما ان النخيل لا يمكن ان يحترق هكذا بدون سبب مادارهاش في الصيف لي كتوصل الحرارة تما 48

بلاد الويل
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4 - Mariam ait lahssaine الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:33
لا يمكن للنخيل ان يحترق بدون سبب. الله يهدي ما خلق
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