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كُتّاب وآراء
حريق يلتهم العشرات من أشجار النخيل قرب زاكورة
اندلع حريق، الليلة الماضية، في واحة النخيل بدوار سيت، الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النقوب بإقليم زاكورة، أتى على ما يزيد عن 150 من أشجار النخيل، وفق مصادر محلية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن "النيران اندلعت بشكل مفاجئ خلال الليلة الماضية، وأحرقت عشرات الأشجار من النخيل التي كانت مغروسة في مساحة تقدر بحوالي نصف هكتار، ومن حسن الحظ لم تخلف خسائر بشرية".
وفور إشعارها بالحريق المذكور، انتقلت مصالح الوقاية المدنية بجماعة تزارين إلى عين المكان، إلى جانب السلطة المحلية والدرك الملكي بالنقوب، وتم إخماد النيران في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الإثنين.
ومازالت أسباب هذا الحريق مجهولة، إلا أن مصالح الدرك الملكي بالنقوب تباشر تحقيقاتها في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (4)
بلاد الويل