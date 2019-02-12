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كُتّاب وآراء
توقيف شخصين لحيازة الكوكايين ومحاولة الفرار
بتنسيق مع الشرطة القضائية بسلا، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، من توقيف مشتبه بتورطهما في حيازة مخدر الكوكايين والسياقة في حالة سكر وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير.
التدخل الأمني تم في حدود منتصف ليلة الأحد، حيث تم توقيف شخصين، رجل يبلغ من العمر 49 سنة وفتاة عمرها 32 سنة، كانا على متن سيارة رباعية الدفع.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن المشتبه فيهما ألحقا أضرارا مادية بأربع سيارات خاصة كانت مستوقفة بالقرب من مرآب لإصلاح السيارات، وهو ما استدعى تدخل دورية للشرطة لتوقيفهما، غير أنهما رفضا الامتثال وحاولا مواصلة السير بسرعة في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، مما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستعمال سلاحه الوظيفي مستهدفا الإطارات المطاطية للسيارة برصاصتين.
وقد أسفر هذا التدخل، يضيف البلاغ، عن شل حركة السيارة وتوقيف المشتبه فيهما بمدينة سلا وهما في حالة سكر، حيث تم العثور بحوزتهما على 12 لفافة من مخدر الكوكايين، وثلاثة هواتف محمولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية، يجري التحقق من مصدره.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.