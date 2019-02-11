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الرئيسية | حوادث | الخبرة الطبية تثبت افتضاض بكارة تلميذة بسطات

الخبرة الطبية تثبت افتضاض بكارة تلميذة بسطات

الخبرة الطبية تثبت افتضاض بكارة تلميذة بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 11 فبراير 2019 - 20:33

أفادت مصادر مسؤولة، في تصريحات لهسبريس، بأن الخبرة الطبية التي خضعت لها تلميذة قاصر اليوم الإثنين، بعدما تعرّضت للاختطاف والاغتصاب من قبل شخصين، أحدهما قاصر، أسفرت عن تأكيد افتضاض بكارتها ووجود عنف على وجهها.

وزادت المصادر ذاتها أن التلميذة "س،ج"، البالغة من العمر 15 سنة، نقلت إلى المستشفى مرّات عدّة وخضعت للعلاجات الضرورية بعدما أحيلت على قسم الولادة بجناح الأم والطفل بمستشفى الحسن الثاني بسطات، وجرت معاينتها من قبل طبيبة مختصّة في الولادة، لتتمّ إحالتها على طبيب ثان مختص في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وأضافت المصادر ذاتها أن نتائج الفحص والخبرة ضمّنا في تقرير مفصّل جرى توجيهه إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، لاستثماره في مواجهة المشتبه فيهما اللذين أحيلها عليه اليوم الإثنين من قبل الضابطة القضائية بأمن سطات، بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية.

وفي السياق ذاته، علمت هسبريس من مصادر مطّلعة أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديرية سطات ربط الاتصال بالإدارة التربوية للمؤسسة التأهيلية التي تتابع فيها التلميذة دراستها، وقام بزيارة الضحية بمنزل العائلة بسطات للاطمئنان على حالتها.

وأردفت المصادر نفسها بأن المديرية الإقليمية تباشر إجراءات إدارية من أجل نقل التلميذة من مؤسستها الأصلية إلى مؤسسة أخرى، تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على متابعتها للدراسة، خاصة أنها حصلت على معدل عام بميزة خلال الدورة الأولى في مستوى جذع مشترك علمي.

وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن سطات أوقفت يوم السبت الماضي شخصين للاشتباه في اختطافهما تلميذة قاصرا، واحتجازها واغتصابها وافتضاض بكارتها تحت طائلة التهديد، بغرفة مهجورة داخل مقبرة مولاي أحمد القريبة من حي سيدي عبد الكريم، المعروف لدى ساكنة المدينة بـ"دلاس"، بعدما كانت متجهة إلى مؤسستها التي تتابع فيها دراستها بحي الخير.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية تدخّلت على الفور بعد توصلها بإشعار في الموضوع، وقامت بتمشيط محيط المقبرة، ليتم توقيف المشتبه فيهما، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهما في محضر تمهيدي قبل عرضهما على النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إلى كل منهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ام بنات الاثنين 11 فبراير 2019 - 20:42
الاعدام من فضلكم ليكونوا عبرة للاخرين .اما اقصى العقوبات التي هي خمس سنوات ماهي الا تشجيعا لهم ولغيرهم
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248
2 - ابو انور الاثنين 11 فبراير 2019 - 20:46
يجب الضرب بقوة على هؤلاء المجرمين الذين سولت لهم انفسهم الاعتداء على تلميذة في مقتبل العمر.كما وجب مواكبة التلميذة المعتدى عليها نفسيا ومعنويا لتجاوز هذه المرحلة العصيبة.
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184
3 - point de vue الاثنين 11 فبراير 2019 - 20:47
la castration et la castration et la castration
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76
4 - moha الاثنين 11 فبراير 2019 - 20:55
يجب الاخصاء لهؤلاء الوحوش واشد العقاب ونطلب من الله أن يشفي هده التلميذة والتوفيق في دراستها والصبر لعاءلتها
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153
5 - شكيب الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:16
عقوبة الاخصاء هي الحل بالنسبة للراشد
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125
6 - جواد ابير الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:20
نأسف لما وقع لهاته الثلميذة ووجب إعادة كتابة الترسانة القانونية لتواكب تطور الجريمة
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86
7 - شاكر الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:21
الحدث يتبث تدني مستوى الأخلاق وانعدام الآدمية بين أفراد المجتمع.
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86
8 - من تخوم الريف الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:22
أصلا بلادنا عامرا بناس مافيهوم نفع. و حتا الخدمة العسكرية ماغاداش تحل هاد المشاكل كولها. الحل هو .. القطع. قطع العضو الذكري لمن لا يرجى منه خيرا. بالله عليكم ما هي القيمة المظافة لهذه الطفيليات؟ بدأت أستحيي و أخجل من نفسي أنني و هؤلاء الصراصير نحمل جنسية واحدة. شيء يندى له الجبين أن يجمعك و هؤلاء شيء ما. و هذا الذي هو قاصر و يرتكب جريمة كهذه حرق مراحل عديدة و تخرج قبل الأوان و بعد السجن سيقول لكل من سبقه من المجرمين: من أنتم .. من أنتم .. أنا ربكم الأعلى.
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89
9 - بنت الرباط الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:23
لاحول ولا قوة الا بالله. بزااااف هادشي. والله حتى بزاف. فين غانعيشو ونحسو بالأمان فين ؟؟
دابا الحمق هو اللي يولد في هاد البلاد
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60
10 - جمر و رماد الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:40
تخيلوا لو وقع هذا المصاب المأساوي لمسؤول كبير.لأرغم لجنة التشريعات في البرلمان على المصادقة على اعدام اسرة و قبيلة و عشيرة المتهم و من ساعده و مكنه والمتواطىء معه.
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51
11 - متتبع الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:53
الحالة بحال هاذي عندنا الحكم بأقل من خمس سنوات .. في مصر الإعدام .. عند النصارى و اليهود السجن عشرات السنين !! لابد من إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي
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56
12 - hassan الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:56
الإخصاء ثم الإخصاء في حق هذه الوحوش البشرية
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40
13 - ayoub الاثنين 11 فبراير 2019 - 22:03
اش كتسناو يا قضاة لنزلوا اشد العقوبات على هذه الحيوانات و شكرا لهسبريس
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21
14 - la3jab الاثنين 11 فبراير 2019 - 22:04
تلميذة مجتهدة. خرجوا على حياتها. حيوانات بدون مشروع ولا ضمير. يجب اداع حتى آبائهم السجن لأنهم لم يخططوا لانجابهم و تربيتهم
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27
15 - الحاضي الاثنين 11 فبراير 2019 - 22:14
لا حول ولا قوة الا بالله هاد المجرمين جناو على حياة هاد الطفلة لي غادا تبقى عندها مشكل طول حياتها كنطلب من القضاء يكون الحكم حتا هو في نفس درجة الجريمة اما كون كان بيدي والله حتا نحكم عليه بالاخصاء
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26
16 - عبد السلام الاثنين 11 فبراير 2019 - 22:21
الإخصاء ليكونو عبرة لمن سولت له نفسه وديك ساعة تشوف واش باقي تسمع بحال هاد الجريمة والله لسمعتيها إلا إذا كان شي مختل
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24
17 - عبدربه الاثنين 11 فبراير 2019 - 22:39
أحسن جزاء وحكم هو الإخصاء مع غرامة تناسب دم وجهها
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19
18 - فاطمة الاثنين 11 فبراير 2019 - 23:04
الله يستر اش هاد لمصائب فهاد لبلاد بنادم مبقاش يستحي من الله
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12
19 - mohair الاثنين 11 فبراير 2019 - 23:56
اختطاف واغتصاب وكرساج وتشرميل والقتل وتصفية حسابات تحدث في وطننا,الى متى سنحس بالامن والامان في مجتمعنا?
رحمك الله يا البصري!!!!!!
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3
20 - Mohammed nihou salem الاثنين 11 فبراير 2019 - 23:59
الاخصاء ليس الحل.....الان اغتصبوا فتاة قاصر....لكن بعد الاخصاء سيغتصبون اطفال ذكور...في كلتا الحالتين هو اغتصاب....في الاكوادور الحكم هو 16 سنة حبس غير قابل للعفو .
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-14
21 - مواطنة الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 12:32
الله ياخد ليها حقها ويفاجيها عليها وعلى والديها مجرد انني كنتخيل الحالة ديالها وديال والديها قلبي كيتقطع ليا
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10
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