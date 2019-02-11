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كُتّاب وآراء
مبحوث عنه يقع في قبضة الدرك الملكي بسطات
أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركزي رأس العين وابن أحمد، بتنسيق مع قائد سرية سطات، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، مشتبها في ترويجه ممنوعات بعدما شكّل موضوع مذكرات بحث وطنية من قبل مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه سقط في كمين نصبته عناصر الدرك الملكي بعد توصلها بإخبارية تفيد بتواجده بأحد المنازل بمنطقة ابن أحمد، باعتباره مبحوثا عنه بموجب أكثر من 10 مذكرات بحث وطنية صادرة عن الدرك والأمن، بسبب شبهة الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة وحيازتها، واستعمال وحيازة سيارة مشكوك في مصدرها.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك حجزت السيارة، ليتم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وإخضاعه لمجريات البحث التمهيدي، في انتظار عرضه على وكيل الملك بالدائرة القضائية بسطات، للنظر في التهم المنسوبة إليه.