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الرئيسية | حوادث | مصرع شابين في حادثة سير بمدينة قلعة السراغنة

مصرع شابين في حادثة سير بمدينة قلعة السراغنة

مصرع شابين في حادثة سير بمدينة قلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 11 فبراير 2019 - 19:35

لفظ شابان كانا على متن دراجة نارية أنفاسهما الأخيرة، اليوم الإثنين، في حادثة سير وقعت بالقرب من المحطة الطرقية لنقل المسافرين بمدينة قلعة السراغنة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن سائق الدراجة لقي مصرعه في مكان الحادث، إثر اصطدامه بسيارة خاصة؛ فيما نقل رفيقه إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة، إثر إصابته بجروح خطيرة، لكن سرعان ما وافته المنية.

وفور توصلها بإخبارية عن الواقعة، انتقلت عناصر السلطة المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية إلى مكانها، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات؛ فيما قامت شرطة حوادث السير بالإجراءات القانونية، لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحادثة، وجمع المعطيات المرتبطة بها.

وأرجعت المصادر نفسها هذه الحادثة إلى السرعة المفرطة، ما تسبب في اصطدام قوي بين المركبتين، وخلف خسائر جسيمة في هيكل السيارة والدراجة النارية.

يذكر أن سائق السيارة وضع بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، في انتظار تقديمه للقضاء بالمحكمة الابتدائية بعاصمة السراغنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ADAM الاثنين 11 فبراير 2019 - 20:05
في البداية اللهم أرحم الشابان و أغفر لهما و تجاوز عن سيئاتهم و هون عليهم عند السؤال و ارزق اهلهم الصبر و السلوان أما عن اسباب الحادت و حسب المقال فالسرعة المفرطة ستكون لسائق الدراجة و مع الاسف سائق السيارة سيدهب ضحية بسبب اصحاب الحسنات الدين سيشهدون ضد سائق السيارة كما هي العادة اللهم أن كانت هناك كاميرات مراقبة متبتة في انحاء مكان وقوع الحادتة و كدا خبرة شرطة حوادت السير
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36
2 - دارلمان الاثنين 11 فبراير 2019 - 20:09
كل يوم جرائم على الطرق وقتلى ومعاقون و لامن يحاكم ويسجن المجرمين القتلة .مكلخين لايحترمون شيئا ولاحل معهم الا السجن
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0
3 - ابن المنطقة الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:24
هداك طريق خايبة بزاف كاينين الدواوير بزاف . درجات نارية و هوائيه زائد عربات مجرورة و قلة الوعي الطريق مزال جديدة و اصحاب الدرجات مكيحتارموش الطريق و يشدو اقصى اليمين غادين وسط الطريق بحلا كاتبها ليهم باهم بالإضافة الى وجود بزنازة بنادم جاية غادي مخدر الله يستر و يخرجنا من دار العيب بلا عيب الله يرحم و ويسع ليهم و حاجة اخرة مستشفى السلامة غير يلدلو ليها الاسم ل مقبرة السلامة احسن حينت لي دخل ليه ميت واخا يكون حي
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8
4 - فردوس الصفريوية الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:40
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم وأرحم جميع المسلمين أجمعين التهور في السياقة هو السبب الوحيد في فقدان الأرواح إخواني مزيدا من الحيطة والحذر. قدر الله ما شاء فعل .
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6
5 - مرزوك عبدالله الاثنين 11 فبراير 2019 - 21:46
انها حرب الطرق والتي لايستطيع اي احد الانتصار عليها او القضاء عليها لانه قدر محتوم ولكن التوعية الغائبة هي السبب في تزايد هذه الضاهرة انا لله وانا اليه راجعون والله يرحم هؤلاء الشابين ويلهم ذويهما الصبر والسلوان
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4
6 - lEvra samsung الاثنين 11 فبراير 2019 - 23:01
في الصباح حادة سير خطيرة في اشتوكة نتج عنها وفات شخصين زوج وزوجته.في المساء حادة سير وفاة شابين في قلعة السراغنة.celui qui conduit sa moto est ce lui qui conduit sa mort.لدي دراجة نارية واعيش كل يوم الرعب في الطريق والسبب عدم احترام أصحاب السيارات والشاحنات للسلامة الطرقية وسلامة أصحاب الدراجات النارية.
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7 - noureddine mahfoud الاثنين 11 فبراير 2019 - 23:39
السلام عليكم ورحمة الله هدان الشابان الله يرحمهم غير نقطة مهمة خاص هدا النوع c90 يحاولوا ينقصوا منها تدريجيا لانها صعبة فى السياقة والى ماعندوش سرعة الانتباه يخاف عليه ومستهدف من c90 فى كل لحضة
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