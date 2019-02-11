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كُتّاب وآراء
مصرع شابين في حادثة سير بمدينة قلعة السراغنة
لفظ شابان كانا على متن دراجة نارية أنفاسهما الأخيرة، اليوم الإثنين، في حادثة سير وقعت بالقرب من المحطة الطرقية لنقل المسافرين بمدينة قلعة السراغنة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن سائق الدراجة لقي مصرعه في مكان الحادث، إثر اصطدامه بسيارة خاصة؛ فيما نقل رفيقه إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة، إثر إصابته بجروح خطيرة، لكن سرعان ما وافته المنية.
وفور توصلها بإخبارية عن الواقعة، انتقلت عناصر السلطة المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية إلى مكانها، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات؛ فيما قامت شرطة حوادث السير بالإجراءات القانونية، لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحادثة، وجمع المعطيات المرتبطة بها.
وأرجعت المصادر نفسها هذه الحادثة إلى السرعة المفرطة، ما تسبب في اصطدام قوي بين المركبتين، وخلف خسائر جسيمة في هيكل السيارة والدراجة النارية.
يذكر أن سائق السيارة وضع بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، في انتظار تقديمه للقضاء بالمحكمة الابتدائية بعاصمة السراغنة.