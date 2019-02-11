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كُتّاب وآراء
قتيل وجريحة في حادثة سير بمدخل مدينة فاس
لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته البليغة الناجمة عن اصطدام قوي لدراجته النارية بعمود كهربائي مثبت على جانب الطريق المؤدية إلى منتجع سيدي حرازم بالمقطع المحاذي لحي عين النقبي بمدخل مدينة فاس.
ووفق مصادر هسبريس، فإن شابة كانت رفقة الهالك، على متن دراجته النارية، أصيبت هي الأخرى بجروح بليغة نقلت على إثرها، في غيبوبة، إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن الشاب فقد السيطرة على دراجته النارية قبل اصطدامها بقوة بعمود للإنارة، مبرزة أنه أصيب، جراء ذلك، إصابة مميتة في الرأس، فيما أصيبت الشابة في وجهها بشكل بالغ.