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الرئيسية | حوادث | قتيل وجريحة في حادثة سير بمدخل مدينة فاس

قتيل وجريحة في حادثة سير بمدخل مدينة فاس

قتيل وجريحة في حادثة سير بمدخل مدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 11 فبراير 2019 - 23:10

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته البليغة الناجمة عن اصطدام قوي لدراجته النارية بعمود كهربائي مثبت على جانب الطريق المؤدية إلى منتجع سيدي حرازم بالمقطع المحاذي لحي عين النقبي بمدخل مدينة فاس.

ووفق مصادر هسبريس، فإن شابة كانت رفقة الهالك، على متن دراجته النارية، أصيبت هي الأخرى بجروح بليغة نقلت على إثرها، في غيبوبة، إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن الشاب فقد السيطرة على دراجته النارية قبل اصطدامها بقوة بعمود للإنارة، مبرزة أنه أصيب، جراء ذلك، إصابة مميتة في الرأس، فيما أصيبت الشابة في وجهها بشكل بالغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - saad الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 09:00
اللوم ليس على الشاب ولكن اللوم على من أعطى لهذه الدراجات المميتة التجوال في الطرقات والشوارع بدون رخصة يجب أن تمتثل للقوانين مثلها مثل السيارة وذالك لسرعتها وخفت وزنها أما الشابة فهذا مصيرها
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2 - من فاس الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 12:34
العشوائية... وحرب الطرقات.. اعظم و اخطر من شبح الارهاب..... عدد الدرجات النارية. الصينية. وكذالك تلاتية العجلات..... بالالاف. تجوب الشوارع. من غير نظام و بسرعة جنونية.. تستعمل للاجرام و السرقات و الخطف. و جل اصحابها. ذوي سوابق.. يعرقلون السير....... المستفيد منهم هو اللوبي الذي استوردهم. ...ومن يقدر على محاسبته....
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