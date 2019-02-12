24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1213:4716:4519:1320:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أيها الفاسدون العابرون.. لكم مغربكم ولنا مغربنا (5.00)

  2. ولاية خامسة لبوتفليقة (5.00)

  3. اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)

  4. إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)

  5. "مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المغرب يوقف فرنسيين بشبهة تمويل أنشطة إرهابية

المغرب يوقف فرنسيين بشبهة تمويل أنشطة إرهابية

المغرب يوقف فرنسيين بشبهة تمويل أنشطة إرهابية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 12:30

كشفت المديرية العامّة للأمن الوطني تمكّن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، من توقيف ثلاثة مواطنين فرنسيين بمدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري، للاشتباه بتورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية.

بلاغ للمديرية أورد أن "الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بالساحة السورية العراقية، علاوة على الاشتباه في تورطهم في جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية".

المصدر أعلن عن الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بينما "تبقى الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذه الأفعال الإرهابية، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين سواء داخل المغرب أو خارجه"، وفق DGSN.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تحياتي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 15:51
من توقيف ثلاثة مواطنين فرنسيين بمدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري،. ه الي قالنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.