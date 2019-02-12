المغرب يوقف فرنسيين بشبهة تمويل أنشطة إرهابية

هسبريس من الرباط

كشفت المديرية العامّة للأمن الوطني تمكّن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، من توقيف ثلاثة مواطنين فرنسيين بمدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري، للاشتباه بتورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية.

بلاغ للمديرية أورد أن "الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بالساحة السورية العراقية، علاوة على الاشتباه في تورطهم في جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية".

المصدر أعلن عن الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بينما "تبقى الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذه الأفعال الإرهابية، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين سواء داخل المغرب أو خارجه"، وفق DGSN.