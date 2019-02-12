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الرئيسية | حوادث | الشرطة تنهي نشاط مروجي قرقوبي بمدينة فاس

الشرطة تنهي نشاط مروجي قرقوبي بمدينة فاس

الشرطة تنهي نشاط مروجي قرقوبي بمدينة فاس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 16:10

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الشرطة أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية برفقة فتاة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح البلاغ الأمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصولهما على متن سيارة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش، تورد المديرية، عن العثور بحوزتهما على 2960 قرصا مهلوسا، من بينها 1940 قرصا من مخدر الإكستازي و1020 قرصا طبيا من نوع ريفوتريل وخمسة هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وذكر البلاغ أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات المشتركة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا الأقراص المهلوسة ومخدر الإكستازي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - sadaam الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 16:54
الله ارحم ليكم الوالدين البوليس دابى البوليس داروا خدامتهم 5/5
اوا دابة السيد القاضي الله ارحم ليك لوالدين دير خدمتك
كل قرقوبية ب عام ديال لحبس راه هد لقرقوبي هو سبب كل المشااااااكل الاجرام الخطيرة منها القتل الابن لواليديه واختصاب الرجل ابنته او اخته
لهدا لا يجب ان تحن عليهم الله ترحم ليك الوالدين اسيد القاضي
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23
2 - عبدالإله الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 17:57
تحية حارة إلى المسؤولين الأمنيين الذين كانوا وراء توقيف هذا المجرم الذي يساهم في زيادة الجريمة والإدمان وانحلال الأخلاق
يجب على القضاء أن يكون حازم في مثل هذه الحالات والضرب عليهم بقبضة من حديد مرة اخرى تحية تقدير وإجلال
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2
3 - Reda الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:45
تحية الى رجال الامن مشكل القرقوبي في فاس يباع في كل مكان حتى في الطبالي ديال الديسير (الفواكه)ايلا بغا المخزن يحبس هاد المصيبة راه غايحبسها احرام هاد المصيبة تأدي بها اولاد الناس حكم المحكمة يجب ان يكون عبرة
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3
4 - متتبع الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 21:31
هذا القرقوبي ما بغاش يتسلا...؟ يشدو هذا يبان هذا.. هذا دواء مصنوع في مصنع أدوية.. و له رقم تصنيع.. و رقم بيع.. يجب تتبع مساره منذ إخراجه من المصنع حتى نعلم جبدا من بتجر فيه.. هذا عمل انتيبول.. و إذا اتضح أن المصنع لا يتعاون فيجب طلب غلق المصنع.. وا بزاف هاذ الشي..
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