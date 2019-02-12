الشرطة تنهي نشاط مروجي قرقوبي بمدينة فاس

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الشرطة أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية برفقة فتاة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح البلاغ الأمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصولهما على متن سيارة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش، تورد المديرية، عن العثور بحوزتهما على 2960 قرصا مهلوسا، من بينها 1940 قرصا من مخدر الإكستازي و1020 قرصا طبيا من نوع ريفوتريل وخمسة هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وذكر البلاغ أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات المشتركة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا الأقراص المهلوسة ومخدر الإكستازي.