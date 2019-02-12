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الرئيسية | حوادث | سرقة محل تجاري تجر شخصا إلى التوقيف بمكناس

سرقة محل تجاري تجر شخصا إلى التوقيف بمكناس

سرقة محل تجاري تجر شخصا إلى التوقيف بمكناس
رشيد الكويرتي
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 17:15

أفادت ولاية أمن مكناس بأن مصالح الأمن بالدائرة 11 للشرطة بمكناس أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية المتعددة في مجال السرقة الموصوفة وتكوين العصابات الإجرامية، بعد الاشتباه في كونه قام ليلة السادس من شهر فبراير الجاري بارتكاب سرقة بالكسر من داخل محل تجاري بحي الإنارة بمكناس.

وأوضح مصدر هسبريس أن المشتبه فيه تم توقيفه بعد أبحاث تقنية وميدانية مسترسلة، مكنت من حجز الأدوات المستعملة في الفعل الجرمي موضوع البحث، إضافة إلى توثيق قرائن وأدلة أخرى مرتبطة بالفعل نفسه، وتشخيص هوية شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب السرقة المذكورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، يورد المصدر ذاته، من أجل تعميق البحث معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تبقى الأبحاث متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - abdou الأربعاء 13 فبراير 2019 - 09:37
أيها المسؤولون والأمنيون الكرام نرجو منكم الإلتفاتة لدرب فران صحراوة بني امحمد مكناس إنه أصبح فضاءواسعا لتجارة جميع أنواع المخدرات وحبوب الهلوسة ناهيك عن الكريساج على عينيك أبن عدي ومن هذا المنبر أوجه نداء إلى السيد والي الأمن بمدينة مكناس إلتفاتة لهذا الحي وله جزيل الشكر والتقدير
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