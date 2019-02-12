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الرئيسية | حوادث | أب يربط ابنته القاصر بسلسلة حديدية في ميسور

أب يربط ابنته القاصر بسلسلة حديدية في ميسور

أب يربط ابنته القاصر بسلسلة حديدية في ميسور
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 17:30

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة ميسور، صباح اليوم، بحثا مع شخص يشتبه في تورطه في احتجاز ابنته القاصر البالغة من العمر خمس عشرة سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة ميسور كانت قد توصلت بمعلومات حول تواجد فتاة في وضعية صعبة داخل منزل بأحد الأحياء السكنية، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وولوج المنزل، حيث تم العثور على الفتاة القاصرة محتجزة ومربوطة بواسطة سلسلة حديدية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت أن والد الفتاة القاصرة هو من ارتكب هذه الأفعال الإجرامية، بعدما سبق لها أن غادرت منزل العائلة وسجل في حقها بلاغا بالبحث لفائدة العائلة.

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - angel الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 17:44
الله يسمح لينا من الوالدين، هذا جهد السيد من بعد ما هربت ليه ولقاها....
المرجو قراءة فعل هذا الأب من جميع الزوايا، لأن هرب البنت لا يعتبر جريمة أما فعل الوالد فهو كذلك بالنسبة للقانون.
ياربي اهد بنيات المسلمين.
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183
2 - متبصر الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 17:57
عدة تساؤلات ..أين هي أمها ؟؟ و إخوتها ؟؟ هل هم مشاركون أم خائفون من الأب..؟ هل هذه البنت تصر على الخروج من المنزل و مغادرته نهائيا ؟؟ أم مريضة عقليا ؟؟ ..أم شخص آخر يغويها ..؟؟ على كل حال كان على الأب عدم تعذيبها ..و عرضها على طبيب نفساني أو مختص اجتماعي..
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33
3 - ami الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 18:03
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم عافينا ربما يتعلق الامر بمرض نفسي قد اصاب الفتاة
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33
4 - نعم يجب مراعات الاب الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 18:04
لهذا كان السلف يزوجهن في سن لن تجلب له اي فضيحة، لتفتح عينيها في كنف الزوج، وهذا ما استطاع له الوالد السبيل وليس عليه المزيد .. بعدما وضعته في الاعتقال الاحتياطي ولا نعلم ان كان سيسجن. انه اعظم ابتلاء نشهده في هذا الزمان اذ دخل الصراع بيوتنا مع الازواج والابناء. مذا عساه ان يفعل فليتركها الى حال سبيلها كي تلقى وبال ما عملت. لذى يجب اختيار الامهات الصالحت، والاكل من عرق الجبين والابتعاد عن الفواحش والخرام حتى لا تتفشى في اهلك. الله غالب على امره.
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33
5 - مرزوك عبدالله الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 18:24
ماشي معقول اب يربط بنتو بالحديد ويقول راها اختفات هنا كاينة شي قضية اما يقوم باغتصابها وتعذيبها بعيدا عن الاهل او اما مختل عقليا المهم دابا تبان الحقيقة ونشوفو السبب علاش شدها
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-87
6 - سراج اكدي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 18:38
لا حول ولا قوة الا بالله كثرة فينا المصائب في هذا الزمن اللهم ردنا اليك ردا جميلا واسترنا قوق التراب وتحت الترااب والطف بنا
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29
7 - سعيد الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 18:42
السيد هربت البنت من البيت وطفح به كيل مراهقتها فعلى المجتمع وجود حل رادع للمراهقين طبيا ونفسيا لان الاب ليس له خيار وليس الزج به بالمحاكم لأن هذا الحل سيجعل المراهقة عرضتا لالضياع مع الذئاب الشرسة وأن يسمح للقانون لالزواج للقاسرة عند البلوغ حتى لا تطفح أما فانون الغربي فهو مجحف ويجعل القاسرة دائما لعرضة الفساد
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8
8 - دمحم الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:07
كل ما نقوله هو أن تخبرنا هسبريس عن ما جرى.... أما القارات في المغرب أصبحن يتعرضن الاختطاف و الهروب من المنزل و الذعارة و ان تتهم الآخر بالتحرش.....
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-3
9 - مغربية الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:35
واللله لو وضعوا كاميرات داخل بيوتنا لرأينا العجب!!اطفالنا يناقشوننا بطريقة حادة وفضة ونخن نسبهم وننعتهم بابشع الصفات واحيانا هناك من يتقاتل مع ابويه...البنت هربت سابقا وحار كيف يتصرف معها...هناك من ترفض الذهاب عند الطبيب وتخرج عينيها في والديهاااا الىىهم الهدايية للجميع
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9
10 - Choukri الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 19:55
الى صاحب التعليق 5 .
السيد عبد الله المقال يقول انها سبقت و غادرت البيت و عممت في حقها مذكرة اختفاء قبل عودتها. اي انه قيدها بعد عودتها و لم يحتجزها و قام بالتبليغ عن اختفائها.
ثانيا لا يمكننا القاء كل اللوم على الاب دون العلم بكل الحيثيات ربما قد تكون مريضة عقليا او نفسيا و ليس له الامكانيات او نفذت كل مجهوداته و خشي عليها من الذئاب البشرية.
الله اعلم و نسأل الله الهداية و الستر و حسن الخاتمة.
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20
11 - المهدي الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:13
حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن حرض علينا أبناءنا
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5
12 - منال الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:10
سبحان الله قريت التعليقات كلها ولا واحد منكم متعاطف مع الفتاة علاش من حيت هي فتاة
عندكم عادي يربطها بالسلسلة حديد ويعدبها علاش لان هربات وزيد الفضيحة وزيد وزيد على أفكار رغم أنكم متعلمين وقاريين عرفنا بعدا ظروفها باش نحكمو عليها
الله يحسن ليها العون كاينين بعض الآباء الله يهديهم
على وليداتهم انا تنشوف كاينين شي اباء تيعاملو اولادهم بحال العبيد والله الضرب والشتم القهرة
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-5
13 - tazi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:22
نتا ماشي اب و ماعندكش احساس بالحنان و الحب و الاحترام لولادك. بغيت نعرف علاش ولدتيهم ماقدش عليهم ماتولدش. يمكن نتا مريض ف عقلك
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-5
14 - sadaam الأربعاء 13 فبراير 2019 - 05:39
هدشي اي اب فيه شوية ديال نفس غادي اديروا لبنت هربة يعني انها خارجة طريق بالنسبة لناس ديال ليميسور راه لاباس مين مقتلهاش حيتاش اماك مازال شوية ديال لحيا
ولكن دابة غادي اديوه لحبس او كترت تعليقات ولا خاصوا لحوار او خاص هد او هدي
ولكن محاس بالمزود هير ليمخبوط به
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1
15 - الشريف الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:41
السلاسل ليست حلا بل هي فعل همجي...اخي كان الله في عونك...اولا راجع نفسك واجلس وانضر من بعيد لاسرتك وأبدأ بنفسك على من سلط هذا البلاء لانه ان صلح الزوجين صلحت الذرية ربما جاهليتك افسدت ما تريد طمسه عن اعين الناس لان الشرف لا ينافي العقل...والله المستعان
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