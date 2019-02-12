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كُتّاب وآراء
أب يربط ابنته القاصر بسلسلة حديدية في ميسور
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة ميسور، صباح اليوم، بحثا مع شخص يشتبه في تورطه في احتجاز ابنته القاصر البالغة من العمر خمس عشرة سنة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة ميسور كانت قد توصلت بمعلومات حول تواجد فتاة في وضعية صعبة داخل منزل بأحد الأحياء السكنية، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وولوج المنزل، حيث تم العثور على الفتاة القاصرة محتجزة ومربوطة بواسطة سلسلة حديدية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت أن والد الفتاة القاصرة هو من ارتكب هذه الأفعال الإجرامية، بعدما سبق لها أن غادرت منزل العائلة وسجل في حقها بلاغا بالبحث لفائدة العائلة.
وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
المرجو قراءة فعل هذا الأب من جميع الزوايا، لأن هرب البنت لا يعتبر جريمة أما فعل الوالد فهو كذلك بالنسبة للقانون.
ياربي اهد بنيات المسلمين.
السيد عبد الله المقال يقول انها سبقت و غادرت البيت و عممت في حقها مذكرة اختفاء قبل عودتها. اي انه قيدها بعد عودتها و لم يحتجزها و قام بالتبليغ عن اختفائها.
ثانيا لا يمكننا القاء كل اللوم على الاب دون العلم بكل الحيثيات ربما قد تكون مريضة عقليا او نفسيا و ليس له الامكانيات او نفذت كل مجهوداته و خشي عليها من الذئاب البشرية.
الله اعلم و نسأل الله الهداية و الستر و حسن الخاتمة.
عندكم عادي يربطها بالسلسلة حديد ويعدبها علاش لان هربات وزيد الفضيحة وزيد وزيد على أفكار رغم أنكم متعلمين وقاريين عرفنا بعدا ظروفها باش نحكمو عليها
الله يحسن ليها العون كاينين بعض الآباء الله يهديهم
على وليداتهم انا تنشوف كاينين شي اباء تيعاملو اولادهم بحال العبيد والله الضرب والشتم القهرة
ولكن دابة غادي اديوه لحبس او كترت تعليقات ولا خاصوا لحوار او خاص هد او هدي
ولكن محاس بالمزود هير ليمخبوط به