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الرئيسية | حوادث | توقيف متورط في تنظيم الهجرة السرية بإقليم زاكورة

توقيف متورط في تنظيم الهجرة السرية بإقليم زاكورة

توقيف متورط في تنظيم الهجرة السرية بإقليم زاكورة
هسبريس من زاكورة
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 04:40

أوقفت مصالح الدرك الملكي بتزارين، إقليم زاكورة، في اليومين الأخيرين، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح الدرك الملكي بالفنيدق، شمال المملكة، شخصا يشتبه في كونه "مشاركا"، مع عصابة إجرامية متخصصة، في تنظيم الهجرة السرية.

وحسب معلومات استقتها هسبريس من مصادر قريبة من الملف فإن الموقوف "م. ا"، الذي يزاول التجارة بتزارين والنقوب، إقليم زاكورة، تم توقيفه إثر تداول اسمه من طرف العديد من المرشحين للهجرة السرية الذين تم توقيفهم مؤخرا، على أساس أنه يشارك في تنظيم الهجرة السرية لفائدة أبناء الجنوب الشرقي عبر التوسط لهم.

وقالت المصادر ذاتها إن الموقوف نقل من مركز تزارين، عبر سيارة أجرة من الصنف الكبير، إلى مدينة أزرو، حيث تم تسليمه لعناصر الدرك الملكي التابعة للفنيدق، التي عملت على اقتياده إلى الشمال من أجل تعميق معه البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف احتفظ به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية، التي تنشط في جميع مناطق المغرب وتستهدف الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة.

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