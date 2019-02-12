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الرئيسية | حوادث | توقيف أسرة مغربية حاولت بلوغ سواحل الكناري

توقيف أسرة مغربية حاولت بلوغ سواحل الكناري

توقيف أسرة مغربية حاولت بلوغ سواحل الكناري
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:10

حاولت أسرة مغربية بأكملها الهجرة إلى جزر الكناري الإسبانية على متن قارب يقل 24 مرشحا للهجرة غير النظامية، قبل أن تعترض سبيله عناصر البحرية الملكية المغربية بسواحل مدينة أكادير.

وأفادت منابر إعلامية إسبانية بأن الأسرة المغربية، المكونة من أم حامل وأب وابنيهما القاصرين، قررت مغادرة منزلها الكائن بمدينة كلميم، مشيرة إلى أنها طلبت من الطفلين عدم الذهاب إلى المدرسة استعدادا لمغادرة التراب الوطني في رحلة جماعية على متن قارب للهجرة، بعدما دفعت مقابلا ماديا بقيمة 60 ألف درهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات البحرية الملكية تمكنت من محاصرة القارب بالمياه المحاذية لشاطئ أكلو على بعد 8 كيلومترات من مدينة أكادير، مبرزة في السياق نفسه أن نساء وطلابا جامعيين كانوا ضمن الموقوفين، الذين يتم التحقيق معهم بناء على أوامر صادرة عن النيابة العامة بمدينة تيزنيت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ستيتو حمو الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:40
لماذا اغلب المواطنين يريدون الهروب من هذا البلد !!؟؟ ياك الأوساط الرسمية تظل تطبل بالعام زين ومشاريع الخير والنماء وأجمل بلد في العالم !!
انها فضيحة بكل المقاييس
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60
2 - إبراهيم امريرت الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:47
وبالله عليكم عاطي 6 دلمليون باش ايحرك هو ولادو وغامر بمراتو حاملة ماشي الهبال هذا دير بها شي مشريع صغير وتوكل على ألله ربي مغيخيبش وآلله ايهدي ما خلق
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72
3 - mohamed الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:10
المغاربة قريب يرحلون من المغرب
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34
4 - Said الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:12
البحث عن حياة كريمة دفع برب الأسرة إلى هذه المغامرة مع أسرته.
اذا كان التحقيق عادل، سوف تُنصف هذه الأسرة لأن أسباب الهجرة بهذه الطريقة معروفة: الفقر و الحكرة، و انعدام الكرامة...
لكن التحقيق معروف في المغرب، و شرح الواضحات من المفضحات
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40
5 - مراد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 03:43
واحد قال حياة كريمة.. دابا منين غادي يوصلو لاسبانيا غادي يتعرضو للأسرة بالتمر و الحليب.. و يديوهوم للفندق.. و يجيوو عندهوم أرباب المعامل يختارو فين معمل غادي يخدمو.. أو غي يوصلو غادي يتخبعو من البوليس و يصفر فيهم البرد في الخلا و المرأة حاملة و الدراري مكرفصين.. ها الكرامة..
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18
6 - الحاج صلاح الأربعاء 13 فبراير 2019 - 04:30
إلى الاخ/الأخت كاتب (ة) المقال.
شاطئ اكلو يقع على. بعد 8 كلمترات من مدينة تزنيت وليس أكادير.
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9
7 - berlin germany الأربعاء 13 فبراير 2019 - 07:46
انا خدام فالمانيا ؤبوراقيا ؤماعنديش 6 دلمليون ,,فالمغرب الى عرفتي تدور 6 دلمليون تجيب ليك triple,,,,دبا مشا كولشي لاحمار لاسبعا فرنك.
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3
8 - كريم فنيدق الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:12
نساء وطلاب جامعيين ضمن الموقوفين يتم التحقيق معهم. لماذا لم يتم التحقيق مع المسؤلين اللذين أوصلوا المغاربة شبابا وشيبا الى البحث عن مغادرة البلاد بأي وسيلة.خاءف على هذا الوطن.
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6
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