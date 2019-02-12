توقيف أسرة مغربية حاولت بلوغ سواحل الكناري

متابعة من خالد ملوك

حاولت أسرة مغربية بأكملها الهجرة إلى جزر الكناري الإسبانية على متن قارب يقل 24 مرشحا للهجرة غير النظامية، قبل أن تعترض سبيله عناصر البحرية الملكية المغربية بسواحل مدينة أكادير.

وأفادت منابر إعلامية إسبانية بأن الأسرة المغربية، المكونة من أم حامل وأب وابنيهما القاصرين، قررت مغادرة منزلها الكائن بمدينة كلميم، مشيرة إلى أنها طلبت من الطفلين عدم الذهاب إلى المدرسة استعدادا لمغادرة التراب الوطني في رحلة جماعية على متن قارب للهجرة، بعدما دفعت مقابلا ماديا بقيمة 60 ألف درهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات البحرية الملكية تمكنت من محاصرة القارب بالمياه المحاذية لشاطئ أكلو على بعد 8 كيلومترات من مدينة أكادير، مبرزة في السياق نفسه أن نساء وطلابا جامعيين كانوا ضمن الموقوفين، الذين يتم التحقيق معهم بناء على أوامر صادرة عن النيابة العامة بمدينة تيزنيت.