اعتداء على شرطي يستنفر الأمن بمدينة بيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّنت، اليوم، مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، من توقيف شخص في حي "التوامة"؛ وذلك لضلوعه في اعتداء جسدي على رجل أمن، كان خارج دوامه، نجمت عنه جروح استدعت نقله إلى مستشفى المختار السوسي.

وأفضت التحريات الأولية التي فعّلتها مصالح الشرطة القضائية ببيوكرى إلى تحديد هوية الواقف وراء الاعتداء، فنصبت له كمينا بالحي المذكور، انتهى بتوقيفه. كما استصدر الشرطي الضحية شهادة طبية تُثبت إصابته جراء الاعتداء.

وفيما استمعت المصالح المختصة إلى الشرطي، وُضع الموقوف، الذي يتحدّر من نواحي آسفي، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول أسباب وملابسات إقدامه على الاعتداء على عنصر الأمن بالشارع العام.