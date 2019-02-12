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الرئيسية | حوادث | اعتداء على شرطي يستنفر الأمن بمدينة بيوكرى

اعتداء على شرطي يستنفر الأمن بمدينة بيوكرى

اعتداء على شرطي يستنفر الأمن بمدينة بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 22:41

تمكّنت، اليوم، مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، من توقيف شخص في حي "التوامة"؛ وذلك لضلوعه في اعتداء جسدي على رجل أمن، كان خارج دوامه، نجمت عنه جروح استدعت نقله إلى مستشفى المختار السوسي.

وأفضت التحريات الأولية التي فعّلتها مصالح الشرطة القضائية ببيوكرى إلى تحديد هوية الواقف وراء الاعتداء، فنصبت له كمينا بالحي المذكور، انتهى بتوقيفه. كما استصدر الشرطي الضحية شهادة طبية تُثبت إصابته جراء الاعتداء.

وفيما استمعت المصالح المختصة إلى الشرطي، وُضع الموقوف، الذي يتحدّر من نواحي آسفي، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول أسباب وملابسات إقدامه على الاعتداء على عنصر الأمن بالشارع العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - T-man الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 23:37
est-ce le début de la fin ? on commence a voir de plus en plus de ces attaques.
si même les agents de police ne sont plus a l'abri.. ..
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17
2 - Ayoub الأربعاء 13 فبراير 2019 - 00:26
Notre brave Police doit faire son travail en cas de défense, il doit tirer avec balle réelle sur les délinquants qui refusent de se soumettre à la loi
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6
3 - غير دايز الأربعاء 13 فبراير 2019 - 08:23
بعد قتل مقرقب ببني ملال لشرطي اثناء دخوله لباب منزله رفقة إبنه هاهو اخر يعتدي على شرطي بنفس الطريقة ببيوكرى ....راه إلى بدا المجرمون واصحاب السوابق وغيرهم بالاعتداء على رجال الامن خارج اوقات عملهم القصيرة للانتقام منهم بعد ان تكاثرت حالات الاعتداء والمقاومة اثناء ساعات العمل الطويلة ...فهذا سينتج عنه ازدياد خوف رجل الامن اثناء عمله حيث سيضرب الف حساب قبل القيام بواجبه على احسن وجه و غاذي يرجع اللور ...وسنصبح مثل كولومبيا سنوات الثمانينات والتسعينات ...على الحكومة العمل على تفعيل مبدا حماية الدولة القانونية والمادية لرجال الامن والدرك و القضاء كما هو معمول به في اوربا وامريكا
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