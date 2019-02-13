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كُتّاب وآراء
الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ حمامة في ورزازات
في مشهد إنساني أثار الكثير من الإعجاب والفضول لدى متابعين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدخلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة ورزازات لإنقاذ حمامة علقت بقضبان نافذة بأحد المنازل المهجورة بحي المسيرة.
وقامت عناصر الوقاية المدينة بتسلق المنزل باستخدام السلم لتخليص الحمامة العالقة بعد إشعارها من طرف بعض المواطنين، حسب ما أكدته مصادر من السلطة المحلية.
ونوهت فعاليات من المجتمع المدني بالالتفاتة الإنسانية التي بادرت إليها عناصر الوقاية المدنية، التي استطاعت تحرير الحمامة العالقة بين القضبان الحديدية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
شكرا للوقاية المدنية
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
إوا هاكا نبغيكوم، بحال الدول المتقدمة، طهلاو ليا فالحيوانات حتا هي، أو خطرا خطرا صورو التدخل ديالكوم أو ديروه ف نشرة الأخبار باش لاخرين إعرفو بلي حنا ف المغريب صافي سالينا معا الناس دابا عندنا حتا حنا الوقت للحيوانات.
يقول تعالى*إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء*
لاحظت هذا التصرف في بلاد المهجر حيث جل المواطنين يساهمون بالاتصال بالسلطات المختصة ليبلغ بحدث ما او يشتكي من أمر ما.
فالكل يعتبر أن الشارع او المدينة التي يعيش فيها أنها ملك له وجب المحافظة عليه.
أتمنى أن تصبح هذه الممارسات عادية جدا في بلادنا خصوصا وانن جل المغاربة يتمتعون بمكارم الأخلاق ولا ينقصنا إلا المساهمة في الاصلاح... كل واحد من موقعه.
لكن الأجمل والذي يستحق التصفيق هو عندما نشاهدهم يتدخلون بضمير مهني لإنقاد الإنسان المغربي.وقلت المغربي لأنهم يقطعون الأنفاس ويتسابقون لو كان هذا الإنسان أشقر الشعر ويسخرون كل الإمكانيات والرجال ولو عبر الطائرة التي لم يشاهدها ابناء جلدتنا إلا وهي تحلف في السماء..
اللهم ارجعنا حماما واصبغ شعرنا بالأصفر لنال حظنا كإنسان من التدخلات الإسعافية والطبية..