الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ حمامة في ورزازات

هسبريس من ورزازات

في مشهد إنساني أثار الكثير من الإعجاب والفضول لدى متابعين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدخلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة ورزازات لإنقاذ حمامة علقت بقضبان نافذة بأحد المنازل المهجورة بحي المسيرة.

وقامت عناصر الوقاية المدينة بتسلق المنزل باستخدام السلم لتخليص الحمامة العالقة بعد إشعارها من طرف بعض المواطنين، حسب ما أكدته مصادر من السلطة المحلية.

ونوهت فعاليات من المجتمع المدني بالالتفاتة الإنسانية التي بادرت إليها عناصر الوقاية المدنية، التي استطاعت تحرير الحمامة العالقة بين القضبان الحديدية.