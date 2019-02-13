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الرئيسية | حوادث | الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ حمامة في ورزازات

الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ حمامة في ورزازات

الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ حمامة في ورزازات
هسبريس من ورزازات
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:40

في مشهد إنساني أثار الكثير من الإعجاب والفضول لدى متابعين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدخلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة ورزازات لإنقاذ حمامة علقت بقضبان نافذة بأحد المنازل المهجورة بحي المسيرة.

وقامت عناصر الوقاية المدينة بتسلق المنزل باستخدام السلم لتخليص الحمامة العالقة بعد إشعارها من طرف بعض المواطنين، حسب ما أكدته مصادر من السلطة المحلية.

ونوهت فعاليات من المجتمع المدني بالالتفاتة الإنسانية التي بادرت إليها عناصر الوقاية المدنية، التي استطاعت تحرير الحمامة العالقة بين القضبان الحديدية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Nabil الأربعاء 13 فبراير 2019 - 11:58
الحمامة رمز للسلام و المدينة مسالمة و اهلها طيبون.
شكرا للوقاية المدنية
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98
2 - مواطنة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:00
تصرف نبيل من رجال الوقاية
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
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80
3 - تحية الى رجال الوقاية المدنية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:01
ونِعم التدخل والله سبحانه وتعالى ينقذكم يوم القيامة من كرب عظيم ولكم أجر عند الله ان شاء الله . هلكت امرأة في قطة حبستها فلا هي اخلت سبيلها ولا هي اطعمتها .تحية تقدير الى رجال الوقاية المدنية بورزازات
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58
4 - من تخوم الريف الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:03
تبارك الله على الوقاية المدنية ديالنا، حتا هي دبا كتدخل باش تعاون الحيوانات و تفكها من المصائب لي طاحت فيها.
إوا هاكا نبغيكوم، بحال الدول المتقدمة، طهلاو ليا فالحيوانات حتا هي، أو خطرا خطرا صورو التدخل ديالكوم أو ديروه ف نشرة الأخبار باش لاخرين إعرفو بلي حنا ف المغريب صافي سالينا معا الناس دابا عندنا حتا حنا الوقت للحيوانات.
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-47
5 - amine الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:05
je suis très heureux je pense qu'il y a encore un peu d'humanité dans ce pays vraiment chapeau
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28
6 - mustapha qarach الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:11
السلام عليكم بهده أريد أن هولاء الرجال على هادا الأجر
يقول تعالى*إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء*
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27
7 - ابن سوس المغربي،الوقع غير الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:12
ليس عيباً بالعكس هذا شئ جميل و حضاري، ولكن الذي يحز في النفس ان رجال الوقاية المدنية في المغرب يحبون الاستعراض أمام كاميرات التصوير و عند الكوارث الطبيعية تراهم آخر من يأتي إلى عين المكان فا كثير من الحرائق تكتمل و تحرق الأخضر واليابس قبل ان ياتو بسرعة كما في الدول المتحضرة الوقاية المدنية في المغرب ضعيفة على أرض الواقع بدنيا جسمانيا لوجستيكيا تدريب ضعيف في العمل بسرعة و التدخل لوقف الكوارث هذه هي الحقيقة
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-16
8 - abdo الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:14
عمل إنساني في المستوى المطلوب حبدا لو مثل هذه المبادرة تكون إستجابة فورية كذللك للمواطنين في الشارع العام منتظرين ساعات طوال.
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16
9 - لنغير سلوكنا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:16
غالبا ما نشتكي بعدم اكتراث المسؤولين، سواء منهم السياسيين أو الأمنيين، للعديد من الأشياء أو الظواهر التي لا تعجبنا.... إلا أنه أظن أنه من واجبنا أولا إبلاغ تلك السلطات كي تقوم بواجبها "مع الإلحاح إن لم نجد آذان صاغية" وإلا كيف ستعلم ذلك...
لاحظت هذا التصرف في بلاد المهجر حيث جل المواطنين يساهمون بالاتصال بالسلطات المختصة ليبلغ بحدث ما او يشتكي من أمر ما.
فالكل يعتبر أن الشارع او المدينة التي يعيش فيها أنها ملك له وجب المحافظة عليه.
أتمنى أن تصبح هذه الممارسات عادية جدا في بلادنا خصوصا وانن جل المغاربة يتمتعون بمكارم الأخلاق ولا ينقصنا إلا المساهمة في الاصلاح... كل واحد من موقعه.
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7
10 - oujdi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:16
شي مرات يجيبلي بالي راني عايش فبروكسيل منين نسمع هاد اللقطات ههههه و منين نشوف لمريض محطوط في أرض المستشفى في حالة يرثى لها نقول الله يخرجنا من هاد بلاد
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18
11 - med.x الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:16
لقد اصبح الفيسبوك الفيسبوك كانه سلطة ولا سلطة له.الكل يستعين به في كل يوم وعن المشاكل حتى ولو ابسط واقعة او حادثة .انقد حمامة عالقة .العجاب الحلم كاننا في عالم اليبان .اما البشر العالق بين ازمة العيش بين الحياة والموت لا يكتر له احد.حتى ولو نشر عليه شيء في عنوان قصير ومقال بصيط جدا .ينسى ويهمل وكان لاشي ولا من يتذكره مرة اخرى .هناك عدة قضايا تنشر مرة واحدة فقط وتطوى الى الابد .
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2
12 - lary الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:21
well done and good job morocco
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4
13 - ELLOUAD الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:24
كل الشكر و الاحترام والتقدير لهاته العناصر ولكل من ساهم في ذلك
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6
14 - amine الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:29
جميل جدا ان تتدخل وقايتنا لإنقاد حمامة.
لكن الأجمل والذي يستحق التصفيق هو عندما نشاهدهم يتدخلون بضمير مهني لإنقاد الإنسان المغربي.وقلت المغربي لأنهم يقطعون الأنفاس ويتسابقون لو كان هذا الإنسان أشقر الشعر ويسخرون كل الإمكانيات والرجال ولو عبر الطائرة التي لم يشاهدها ابناء جلدتنا إلا وهي تحلف في السماء..
اللهم ارجعنا حماما واصبغ شعرنا بالأصفر لنال حظنا كإنسان من التدخلات الإسعافية والطبية..
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-3
15 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:32
ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء .. تحية خاصة لرجال الوقاية المدنية في المغرب و جميع دول العالم فهم يضحون بأنفسهم من أجل إنقاذ الآخرين ..شابو
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5
16 - عبد الرحمن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:48
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
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8
17 - نظرة عن بعد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:51
هكذا يجب ان يكون الوضع يوميا الاستجابة للنداء باقصى سرعة كيفما كانت الواقعة انقاذ انسان او حيوان مثل هاته الاشياء اشاهدها في تركيا يوميا تدخل الاطفائية لانقاذ القطط خصوصا لانها معروفة بالفضول اما في اورويا يوجد منقذين يتم الاتصال بهم و يحضرون ادوات خاصة بهم لانقاذ الحيوان
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4
18 - Abdou الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:02
Bravo,et pourquoi pas un pigeon.oirzazinstant. Mèrci à nos sapeur
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2
19 - ابو ادم الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:16
بالفعل عمل انساني ويستحق التنويه وما نامله ان تكون مثل هذه التدخلات لما تكون هناك نار في احد المنازل او اي انسان يسقط في احد الحفر او الابار فسنكونو من المستفدين
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3
20 - ورزازات الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:22
تحية وتقدير للوقاية المدنية في جميع ربوع المملكة. إنها مهنة المخاطر . الله إحسن عوانهم .
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4
21 - هشام الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:50
هاد الشي فاش حادكين. لحمام و القطوط
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-3
22 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:57
كنت في عين المكان رجال الوقاية قامو بالواجب عمل انساني وكانو ضد النشر كانو كايمنعو اي واحد يصور ويستاحقو كل الشكر والتنويه
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8
23 - دايز او صافي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:20
لاحول ولا قوة إلا بالله حمامة حمامة إما بنادم له الله
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-6
24 - يوسف الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:31
الحمد. لله. كنت اسمع هده الافعال عند الاجانب وان سمعتها في وطني الحمد لله. الحمد لله
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7
25 - عدنان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:41
المعلق mustapha ليس هناك آية تسمى ارحمو من في الارض يرحمكم في السماء
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5
26 - الودغيري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:41
إلى صاحب التعليق 6،سي مصطفى، في أي سورة من القرآن توجد*ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء*قبل أن تعلق وتستدل يجب أن تتمكن وإلا فلك وزرها ووزر من قرأها إلى يوم الدين
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2
27 - FAISSAL الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:48
الحمامة رحمتوها و الناس فالسبيطارات ناعسين على السيما لمدة شهرين من سيرحمهم؟؟؟؟؟؟
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5
28 - صالح صالح الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:16
اذهبوا ﻻنقاذ إخوانكم المسلمين من الجوع في رؤوس الجبال ووسط الثلوج. وأما العكار فوق لخنونة راه مشات أيامه. كالسعودية هذا اﻻسبوع حملة ﻻنقاذ هرة وحملة ﻻذﻻل العلماء وسجن الفتيات. كل العرب منافقون.
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2
29 - يوسف الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:34
شىء جميل جيدا يسفق عليه الإنسان المغربي احسن مخلوق ينقصه التشجيع
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1
30 - lary الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:01
'من تخوم الريف' i love ur comment hhhhhh, so funny and bad reality
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-3
31 - رحموني عبدالله الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:18
اشكر الوقاية المدنية على سلوكها النبيل والإنساني. .شرف كبير ان نعيش في مدينة نشعر فيها بالأمن والأمان.
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2
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