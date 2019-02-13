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الرئيسية | حوادث | 5 قتلى في اصطدام بين شاحنتين ضواحي أكادير

5 قتلى في اصطدام بين شاحنتين ضواحي أكادير

5 قتلى في اصطدام بين شاحنتين ضواحي أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:31

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث مروري مميت وقع الثلاثاء، على مستوى الجماعة الترابية أمسكرود، شمال أكادير، إلى خمسة قتلى، وذلك بعد أن لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وخلفت حادثة الاصطدام بين شاحنتين بالطريق الوطنية رقم 1 مصرع ثلاثة أشخاص بالمكان، فيما نُقل شخصان آخران إلى المستشفى، حيث لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة أمس، فيما توفي الآخر اليوم، متأثّرين بجروح ورضوض ونزيف حاد، أصيبا بهما نتيجة قوة الاصطدام بين الشاحنتين.

واستنفرت الحادثة مختلف مصالح السلطات المحلية والدركية والوقاية المدنية والأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير؛ في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - يا ما تحكينا مع الزفت الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:39
مشات الاحلام .. ضاعو الامال .. وقف الزمان .. الضربات المقودات .. اللي موالم نسمع .. ماشي غريب ..
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-65
2 - مرزوك عبدالله الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:41
انا لله وانا اليه راجعون القدر والاجل لما يأتي يأخدك اينما كنت كل نفس ذائقة الموت ولا حول ولا قوة الا بالله قال الله تعالى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزبز صدق الله العظيم
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51
3 - من تخوم الريف الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:41
رحمة الله عليهم أجمعين. اللهم ارزق أهلهم الصبر و السلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون.
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53
4 - benhmido الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:43
ان لله وان اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله
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37
5 - مصطفى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:45
منعرج امسكروت نقطة سوداء.على الطريق الوطنية.مزيدا من الحيطة والحذر.والسرعة تقتل.رحم الله المفقودين.و بالشفاء العاجل ان شاء الله للمصابين.وأنا لله وأنا إليه راجعون
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44
6 - ج مصطفى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:48
إلى متى ستبقى هذه النقطة السوداء تحصد الأبرياء؟
أليس من العار إن تزهق الأرواح بسبب عدم الدراسات الأولية الفاشلة لمواتيق السلامة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
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42
7 - مواطنة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:49
الله إرحم ليمات ويعفو على ليباقي عايش.باينا وش مول الكميو لبيض ليفيه ديفو حت هوا ليخرج على المسار ديالو.
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9
8 - خديجة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:06
ان لله وان اليه راجعون..الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
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21
9 - فطواكية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:17
" ان لله وان اليه لراجعون " صدق الله العظيم
اللهم تغمد اخوتنا برحمتك الواسعة وادخلهم فسيح جناتك مع النبئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا آمين .

لابد من بنية تحتية قوية ،ولابد من تحديد السرعة رغم كل الظروف التي تحثم على السائقين الوصول في موعد محدد .

لا حول ولا قوةالا بالله العلي العظيم .
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10
10 - صرخة مواطنة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:32
الله ياخدالحق فكل مسؤول مبغاش يدير خدمتو باش هاد الطريق تقاد ويتحل مشكل منعرج امسكرود! داك النهار حافلة تقلبات و تحرقواالناس من بعدها شاحنة دخلات فنقطة الأداء ديال الطريق السيار و تحرقات قبل منها شاحنات ديما داخليين فبعضياتهم لأنه المنحدر حااااااااد و تابعو منعرج كبير أصلا هندسة الطريق فيها مشكل و السيارات ديما مقلوبين وطبعا الوزارة بدل ماتلقى حل كتحسبنا الموتى! لأنه روحهم رخيصة فهاد البلاد! لو هادشي وقع فدولة كتحترم شعبها كون الوزير أستقل و الطريق تعاودات!! المهم هادي ماشي أخر حادثة و بقاو تحسبو فالموتى حتى نمشيو عند الله و تسأل كل نفس بأي ذنب قتلت! أنشري يا هسبريس
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16
11 - المصطفى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:55
التجاوز المعيب في خط متصل لصاحب الشاحنة البيضاء وهذا من أسباب أكثر الحوادث في بلدنا، لهذا وجب إحداث مراكز تأهيل سائقي الشاحنات والحافلات، من الشباب العاطل، وفرض غرامات على كل من يشغل سائقا بدون دبلوم وتجربة محددة......
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8
12 - محمد الزموري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:00
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم وشافي جرحاهم وصبر ذويهم واغفر لنا و لهم.
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5
13 - aziz الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:35
les deux camions ont sciemment évité de rouler en autoroute pour économiser quelques dizaines de dirhams, et ont par la suite causé une calamité et un drame pour plusieurs familles. Faut que les pouvoirs publics sévissent et interdisent les routes nationales pour ces engins hors gabarit.
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-2
14 - ماروكان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:08
منعرجات و منحدرات خطيرة و سرعة مفرطة و سباق مع الزمن كلها معالم السير في طريق مراكش_أكادير خصوصا عند مقطعي فم الجرانة و أمسكرود الخطيرين في الطريق الوطنية...
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5
15 - net الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:18
السيد عزيز.
أول حاجة راه الاجل وصل ،أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ،ويلا بغيتي تلقي اللوم خصك تلوم الاتمنة الباهضة ديال الطريق السيار لي كتخلي الناس تمشي ف هاد الطريق باش يقتاصدو إلا كان أصلا السبب ديال مرور هاد الشاحنات من هاد الطريق هو الاقتصاد.
رحم الله الموتى و أسكنهم فسيح جناته.
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5
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