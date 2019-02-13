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كُتّاب وآراء
5 قتلى في اصطدام بين شاحنتين ضواحي أكادير
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث مروري مميت وقع الثلاثاء، على مستوى الجماعة الترابية أمسكرود، شمال أكادير، إلى خمسة قتلى، وذلك بعد أن لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وخلفت حادثة الاصطدام بين شاحنتين بالطريق الوطنية رقم 1 مصرع ثلاثة أشخاص بالمكان، فيما نُقل شخصان آخران إلى المستشفى، حيث لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة أمس، فيما توفي الآخر اليوم، متأثّرين بجروح ورضوض ونزيف حاد، أصيبا بهما نتيجة قوة الاصطدام بين الشاحنتين.
واستنفرت الحادثة مختلف مصالح السلطات المحلية والدركية والوقاية المدنية والأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير؛ في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
أليس من العار إن تزهق الأرواح بسبب عدم الدراسات الأولية الفاشلة لمواتيق السلامة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم تغمد اخوتنا برحمتك الواسعة وادخلهم فسيح جناتك مع النبئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا آمين .
لابد من بنية تحتية قوية ،ولابد من تحديد السرعة رغم كل الظروف التي تحثم على السائقين الوصول في موعد محدد .
لا حول ولا قوةالا بالله العلي العظيم .
أول حاجة راه الاجل وصل ،أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ،ويلا بغيتي تلقي اللوم خصك تلوم الاتمنة الباهضة ديال الطريق السيار لي كتخلي الناس تمشي ف هاد الطريق باش يقتاصدو إلا كان أصلا السبب ديال مرور هاد الشاحنات من هاد الطريق هو الاقتصاد.
رحم الله الموتى و أسكنهم فسيح جناته.