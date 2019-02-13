5 قتلى في اصطدام بين شاحنتين ضواحي أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث مروري مميت وقع الثلاثاء، على مستوى الجماعة الترابية أمسكرود، شمال أكادير، إلى خمسة قتلى، وذلك بعد أن لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وخلفت حادثة الاصطدام بين شاحنتين بالطريق الوطنية رقم 1 مصرع ثلاثة أشخاص بالمكان، فيما نُقل شخصان آخران إلى المستشفى، حيث لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة أمس، فيما توفي الآخر اليوم، متأثّرين بجروح ورضوض ونزيف حاد، أصيبا بهما نتيجة قوة الاصطدام بين الشاحنتين.

واستنفرت الحادثة مختلف مصالح السلطات المحلية والدركية والوقاية المدنية والأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير؛ في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.