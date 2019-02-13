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كُتّاب وآراء
مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات
أكدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية الفداء مرس السلطان (الدار البيضاء)، اليوم الأربعاء، أن البكاء الهستيري بإحدى المؤسسات التعليمية الموثق بشريط فيديو، لا علاقة له بتناول أي مادة مخدرة.
وأضافت المديرية، في بلاغ توضيحي إثر تداول هذا الشريط على بعض المواقع الإلكترونية، أنه بعد فحص التلميذات اللواتي ظهرن في الفيديو من طرف الطبيبة المختصة، والبالغ عددهن تسعة، تبين أنهن لا يعانين من أي مرض ولا تظهر عليهن أعراض تناول أي مادة مخدرة.
وتابع المصدر ذاته أن أولياء التلميذات، اللواتي يدرسن بإعدادية الإمام القسطلاني التابعة للمديرية، رافقوا بناتهن بعد استفاقتهن من هذه النوبة، وواصلت المعنيات بعد ذلك دراستهن عشية اليوم نفسه (11 فبراير 2019) بشكل عاد.
وأشارت المديرية إلى أن التلميذات المعنيات مجدات في الدراسة ومواظبات، وحصلن خلال الدورة الأولى على نتائج حسنة، مؤكدة حرصها على جعل المؤسسات التعليمية فضاء للتربية والتعليم بعيدا عن كل ما يشوش على العملية الدراسية.
وحول ملابسات الحادث، أوضحت المديرية أن إحدى التلميذات بدأت بالبكاء ثم تبعتها مجموعة من زميلاتها، مذكرة أن مثل هذه الحالات النفسية سبق وأن سجلت في مناطق أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
او تفسير روحاني مرتبط ببعض الطقوس المتعارف عليها
ماشي حالة هستيرية و السبب لا نعرفه و من بعد قاليك جاو يقراو بحالا مكاين والو وا ااحماق هادا
المخدرات وحبوب الهلوسة راه باينة من الحالة لي كانو فيها والله اعلم .والفيديو راه باين
عوض الوزارة تعترف و،ير شي حل لهاد القرقوبي ..قالت ليك بكات وحدة وتبعوها لحربن ..كولشي قلب طايب مسكبن
معكم الدكتور رشيد ب الطب العام وأجيب على منشوركم كالتالي
كفى إستهتارا وإستهزاء بذكاء الناس وتبعا للأعراض الملحوظة على الطالبات فما من شك بأنهن تحت تأثير لبعض المواد المخدرة كأقراص الهلوسة والدافع إلى إنفعالات لاإرادية
نعم تريدون طمأنة أولياء الأمر لكن بهذه الطريقة لاأظن ويجب تحذير الطلبة وتوعيتهم وليس بالكذب،أعرضوا الفيديو على أي طبيب وسوف يجيبكم نفس الجواب الطلبة كانوا تحت تأثير مادة مهلوسة وكانت بسيطة التأثير وأرجوا بنشر التوعية وليس الكذب.
واش خفتو على السمعة ديال المدرسة.باقي غير وزير التربية والتعليم يقول لينا شي رأي أخر ديالو.حينت عارف المستوى ديال التعليم في المغرب زيرو.وعارفين بأن المخدرات كتباع في وسط المدارس.ماشي خارجها
الله يلطف وصافي
ايوا قولوا باز هذه الحكاية لايصدقها العقل
صاحب هذا التوضيح او الذي كتبه يستثمر القراء
C'est du jamais vu.
كأستاذ لمادة الرياضيات بالإعدادي لمدة 33 سنة.....لم أرى قط مثل هذه المشاهد الغريبة.
يجب البحث عن الأسباب وتقصي حقيقة ماجرى...
لأن الحالة غير عادية تستلزم تعبئة شاملة.
مجدات ومواضبات أييه داكشي لبغينا
ولكن نتوما مجدين في البلاغات الكاذبة
وراه المغاربة هادوا يا إما عطيو ما يفيد بضبط ولا متهضروش بمرة ومتخرجوا بحتا شي بلاغ
راه عيب بحال هاد الجواب تاع هستيريا
بحالي تتعاودوا فشي نكت
لا حول ولا قوة الا بالله
substance est dans le collimateur.
اولا اريد ان اعرف مكان تواجد تلك التلميذات هل هو صالون أو قسم ؟
ثانيا إذا بدئوا بالبكاء ما هو السبب ؟
تستحمرون الناس
هذا التوضيح ديال مديرية التربية هو صورة مصغرة من التخربيقولوجيا المعاصرة.
Le système éducatif marocain est une usine qui tue l'esprit critique et ne forme que des moutons suiveurs.
ولهذا نقول لمن لا يعرف في قطاع التربية والتعليم يجب أن يخرس حتى يتأكد من المعلومة ولا يتهم بنات الناس بالباطل.
ملاحظة هامة : هناك قنابل بيننا يجب اخد الحذر من اهل الامراض النفسية ومن المتشددين في التدين .