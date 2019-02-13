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الرئيسية | حوادث | مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات

مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات

مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:36

أكدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية الفداء مرس السلطان (الدار البيضاء)، اليوم الأربعاء، أن البكاء الهستيري بإحدى المؤسسات التعليمية الموثق بشريط فيديو، لا علاقة له بتناول أي مادة مخدرة.

وأضافت المديرية، في بلاغ توضيحي إثر تداول هذا الشريط على بعض المواقع الإلكترونية، أنه بعد فحص التلميذات اللواتي ظهرن في الفيديو من طرف الطبيبة المختصة، والبالغ عددهن تسعة، تبين أنهن لا يعانين من أي مرض ولا تظهر عليهن أعراض تناول أي مادة مخدرة.

وتابع المصدر ذاته أن أولياء التلميذات، اللواتي يدرسن بإعدادية الإمام القسطلاني التابعة للمديرية، رافقوا بناتهن بعد استفاقتهن من هذه النوبة، وواصلت المعنيات بعد ذلك دراستهن عشية اليوم نفسه (11 فبراير 2019) بشكل عاد.

وأشارت المديرية إلى أن التلميذات المعنيات مجدات في الدراسة ومواظبات، وحصلن خلال الدورة الأولى على نتائج حسنة، مؤكدة حرصها على جعل المؤسسات التعليمية فضاء للتربية والتعليم بعيدا عن كل ما يشوش على العملية الدراسية.

وحول ملابسات الحادث، أوضحت المديرية أن إحدى التلميذات بدأت بالبكاء ثم تبعتها مجموعة من زميلاتها، مذكرة أن مثل هذه الحالات النفسية سبق وأن سجلت في مناطق أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - المجهول الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:47
هههههه والله لم اجد ما اقول .... الله يعفو
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266
2 - abo yosra الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:48
وحدة بدات تبكي و تبعوها لوخرين بديك الطريقة الهسترية و بدون سبب ؟؟؟ واش كضحكو علينا
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470
3 - آمولا حاجة! الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:50
حالات هستيريا جماعية وهيجان معروفة في علم النفس مردها ضغوطات الدراسة وحلول مواعيد الفرض الأول للدورة الثانية في عدة مواد... ليس إلا!
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-226
4 - ايوب الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:51
و ما تفسير ذلك !! علميا نريد.تفسيرا ان لم يكن تاثير المخدرات
او تفسير روحاني مرتبط ببعض الطقوس المتعارف عليها
ماشي حالة هستيرية و السبب لا نعرفه و من بعد قاليك جاو يقراو بحالا مكاين والو وا ااحماق هادا
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170
5 - البيضاوي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:53
ديما العام الزين . فقط كن يعانين من الهشاشة.
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131
6 - منال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:54
بكات وحدة تبعوها الاخرين
المخدرات وحبوب الهلوسة راه باينة من الحالة لي كانو فيها والله اعلم .والفيديو راه باين
عوض الوزارة تعترف و،ير شي حل لهاد القرقوبي ..قالت ليك بكات وحدة وتبعوها لحربن ..كولشي قلب طايب مسكبن
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163
7 - مصطفى المذكوري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:54
البكاء عند المرأة مثل شرب الماء
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-135
8 - منير الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:55
هدا البكاء و النحيب كله بدون سبب ..أمر غير طبيعي يجب فتح تحقيق معمق من طرف كل الأجهزة المختصة للحيلولة دون تكرار مثل هده الحالة المرضية الغريبة
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125
9 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:56
الحقيقة الغائبة والتصريحات المنحرفة عن الواقع.
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107
10 - rachid ben الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:58
السلام عليكم
معكم الدكتور رشيد ب الطب العام وأجيب على منشوركم كالتالي
كفى إستهتارا وإستهزاء بذكاء الناس وتبعا للأعراض الملحوظة على الطالبات فما من شك بأنهن تحت تأثير لبعض المواد المخدرة كأقراص الهلوسة والدافع إلى إنفعالات لاإرادية
نعم تريدون طمأنة أولياء الأمر لكن بهذه الطريقة لاأظن ويجب تحذير الطلبة وتوعيتهم وليس بالكذب،أعرضوا الفيديو على أي طبيب وسوف يجيبكم نفس الجواب الطلبة كانوا تحت تأثير مادة مهلوسة وكانت بسيطة التأثير وأرجوا بنشر التوعية وليس الكذب.
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289
11 - xxxx الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:58
واش فهمتو شي حاجا.كونو تحشمو وخرجو بشي رأي أخر وقولو الحقيقة.واش حنا ليجا يضحك علينا رجعتونا شعب مكلخ.
واش خفتو على السمعة ديال المدرسة.باقي غير وزير التربية والتعليم يقول لينا شي رأي أخر ديالو.حينت عارف المستوى ديال التعليم في المغرب زيرو.وعارفين بأن المخدرات كتباع في وسط المدارس.ماشي خارجها
الله يلطف وصافي
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111
12 - abdo الأربعاء 13 فبراير 2019 - 14:59
سبحان الله
ايوا قولوا باز هذه الحكاية لايصدقها العقل
صاحب هذا التوضيح او الذي كتبه يستثمر القراء
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62
13 - أستاذ الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:02
قولوا الحقيقة للناس ....وإلا التزموا الصمت على الأقل.
C'est du jamais vu.
كأستاذ لمادة الرياضيات بالإعدادي لمدة 33 سنة.....لم أرى قط مثل هذه المشاهد الغريبة.
يجب البحث عن الأسباب وتقصي حقيقة ماجرى...
لأن الحالة غير عادية تستلزم تعبئة شاملة.
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86
14 - عزوز الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:02
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله و نعم الوكيل. (كذبة باينة )
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55
15 - abghazi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:03
لم أكن أعرف أن الهستيريا والبكاء معديان لدرجة أن قسم بأكمله أصبح في نفس الحالة. متى سيعتبرنا مسؤولونا راشدين حتى يعاملونا كذلك. المهم أن الضحك على الأدقان تجاوزناه منذ مدة.
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49
16 - سلمى الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:04
مرة أخرى و ليس الأخيرة تنعتون الشعب بالغبي. علاش مكتقولوش الحقيقة باش نعرفوها و نقدرو نحميو نفوسنا وولادنا من الضرر؟؟علاش ديما كتبغيو تمحيو الحقائق؟ يخ على قوم مريض بالشيزوفرينيا و الكذوب
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55
17 - Arthan الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:05
l'hystérie par contagion ou par solidarité ????
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17
18 - غريب!! الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:06
زمان العجاءب و الغراءب،جيل كله طفرة، اصبح الاستثناء قاعدة .كان الله في عون من يدرس هذا النوع من الفصيلة البشرية
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17
19 - المستغربة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:07
والله ما فهمت هادشي كنتاسف على هاد الواقع المر سئمنا وكفى لا يظهر لي في هاته الفتيات ملامح الاجتهاد لأنه بعيد كل البعد الاجتهاد رجولة شهامة علو الهمة احترام وقار سكون هدنة تواضع......
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22
20 - hichame الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:07
حشوما وعيب وعار المديرية كتخرج ببلاغ متل هادا
مجدات ومواضبات أييه داكشي لبغينا
ولكن نتوما مجدين في البلاغات الكاذبة
وراه المغاربة هادوا يا إما عطيو ما يفيد بضبط ولا متهضروش بمرة ومتخرجوا بحتا شي بلاغ
راه عيب بحال هاد الجواب تاع هستيريا
بحالي تتعاودوا فشي نكت
لا حول ولا قوة الا بالله
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34
21 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:09
آثار الساعة المشؤومة بدأت في الظهور.
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18
22 - Beny ben الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:09
Pas de fumée sans feux il y anguille sous roche une
substance est dans le collimateur.
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7
23 - محمد تكنيت الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:12
انها المخدرات ياسادة كفاكم استغبا للشعب. .انا عملت في تلك المناطق وخاصة درب السلطان اغلبيات التلميذات أمام مؤسساتهم يتعاطون المخدرات بجميع انواعها من الجوانات والمعجون. .
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36
24 - عبد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:12
كفاكم استحمارنا ردة الفعل العنيفة لاحدى التلميذات تاكد ان المسالة لا تتعلق بنوبة من البكاء الجماعي
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26
25 - ولد زايو الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:14
ربما أصبن بالهستيريا عندما سمعن أن بعض الساسة انْتاعْ آخر الزمان يتقاضون راتب شهري استثنائي بدون حق. وبعضهم من طلّق رفيق دربه وانكشف سر استعمال اللحية والفُلارْ سوى من أجل الوصول إلى مبتغاهم المادي. فمِنَ الطبع أن يصاب كل مغربي وكل من كان يساند ومنح صوته لهؤلاء التجار في الإنتخابات.
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13
26 - حسن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:17
واش اعباد الرحمان هد الشي معقول بنت بدأت البكاء تبعوها ا لاخريات هستيريا على من تضحكون يا مسؤولون ابنائنا أمانة في عنوقكم .عوض محاربة المخدرات اصبح الأمر عادي كأن شيئا لم يكن.سبحان الله
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23
27 - نزار الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:18
قالك اسيدي واحد اللحية عطاهم شي معادلة و ماحلوهاش و هما يتشيرو هههههه
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30
28 - martin pres du kiss الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:23
tous ceux qui ont étudiés..les années 60 .ont pu lire dans "bien lire et comprendre.....l'histoire" des moutons de Panugre".....et ces messieurs du ministère de l'éducation ont voulu faire de ces filles ces moutons.....quand on a jeté un mouton à la mer .tous les autres moutons ont suivis le premièr jeté.....et le bateau est devenu vide..pas de belement..tranquilement il suivi son voyage.....mais ces FILLES ne sont pas des betes.plutot des moutons...que tout le troupeau suit le premier ds sa marche...je ne peux pas pleurer quand tu pleures...a moins s'il y'a décès....soyez raisonnable messieurs de l'education national...donnez au public les vrais raisons de cette hystérie.. ne nous prenez pas pour des moutons.
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16
29 - medmod الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:27
تحليل غير منطقي . الصراحة راحة .
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15
30 - مغريبي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:30
لناس لي كاتجاوب بلاما دير والو بحث صغيييييير باش تعرف تجاوب أولى تفاعل مع شي مقال. باش تعرفوا هاد لحالة لي هدر عليها المقال فتحوا google وقراوا على( crise d'hysterie ).الله المعين .
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-11
31 - هشام الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:32
وا حشومة ديما ما كاين والو واش هاد الشعب ما فايقش اللي كتستحمروه راه بزاف هاد شي كترتو علينا الله ياخد فيكم الحق دولة منافقة
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11
32 - مساعد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:33
السلام عليكم
اولا اريد ان اعرف مكان تواجد تلك التلميذات هل هو صالون أو قسم ؟
ثانيا إذا بدئوا بالبكاء ما هو السبب ؟
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5
33 - أبو جهل الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:37
من أين جئتم بهذه الجرأة العظيمة حتى تستحمروا 45مليون نسمة،
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14
34 - Qarfaoui Genova الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:41
الوزارة في شخص مديرية التعليم تحالم لم هذا الملف في أسرع وقت حتى لا تتفاقم التعليقات على هذة المصيبة عبر وسائل التواصل الإجتماعي و لكن هيهات فالأمور واضحة للجميع و الفيديو شاهد أن الحالة الهستيرية للتلميذات وراءها مخدر قوي و كفاكم ضحكا على الشعب أيها المسؤولون و لا داعي للبحث عن ترقيعات مضحة فالأمور جد واضحة.
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6
35 - hamza amir الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:42
هههههه تعليم ولا عذنا فيه هستيريا الله يشوف من حانا
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7
36 - أستاذ الثانوي التأهيلي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:44
محاولة أخرى فاشلة ﻹخفاء الوضع المزري المتردي و الوجه الحقيقي لمنظومة التربية والتعليم ببلادنا.
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12
37 - الحاضي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:52
الان عرفنا اصل فشل المنظومة اكيد من غباء اصحاب القرار في وزارة التربية الذين يستغبون الناس هههههههه والمضحك انهم سجلوا حالات مشابهة اللهم ارزقنا الصبر ولك الحمد على نعمة العقل التي حرم منها مسؤولو الوزارة
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10
38 - محمد الزموري الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:53
جواب غير مقنع لايمكن أن يبكي شخص و يبكي معه الآخر بدون معرفة السبب ربما ينطبق هذا على الضحك يمكن أن يضحك معك شخص آخر وكان من الأجدر أن يعرف أولياء التلميذات الحقيقة لكي يأخذوا الاحتياطات اللازمة
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10
39 - بلاد كحلة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:53
بدون شكل هادي اعراض انفلونزا البكاء بمجرد الدخول في حالة التباكي كتنتقل العدوى بشكل سريع بين الفتيات اليانعات و كيولي شي يبكي على شي
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11
40 - دكالي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:59
مدرسة عندنا ولات بحال مقهى ليلي تلاميد مقرقبين واستاد لغادي يقريهم كيصور فيهم
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8
41 - تلميذة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:59
كلامك صحيح المديرة المحترمة: إحدى التلميذات كان فيها "إن" فتبعتها أخوات إن.. بما فيها "لعل" و"ليت".. و"لكنّ"..!!!
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9
42 - إكرام الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:02
هدا ما يسمى استحمار الشعب ولا كان هادشي غير من الضغط النفسي كنا غادي نشوفو فئة كبيرة من الشعب في هاد الحالة وأولهم انا
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13
43 - كبور الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:04
شوفو غير شي تخريجة تكون زوينة وغير مفضوعة.هذا هو اللي قاليه العدر أكبر من الزلة .
تستحمرون الناس
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10
44 - visiteur الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:08
لي فاهم شي حاجة افهمني الله ارحم الوالدين.
هذا التوضيح ديال مديرية التربية هو صورة مصغرة من التخربيقولوجيا المعاصرة.
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10
45 - mehdi France الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:09
Hystérie collective.
Le système éducatif marocain est une usine qui tue l'esprit critique et ne forme que des moutons suiveurs.
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4
46 - مدرسة الجسر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:13
كل ما يسعني قوله لا حول ولا قوة الا بالله
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7
47 - حلا الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:20
ههههه والله الى ههههه.آش هاذ الحماق.زعما قلوبهم رهيفة لهذه الدرجة بكات صاحبتهم وبقات فيهم وعاونوها بالبكاء والغوات والتشنجات تعبيرا عن التضامن التام معها في محنتها.الله يستر ويلطف بهذا الشعب.كلشي مريض ومختل ويعاني نفسيا أكبر تجمه للأمراض العقلية والنفسية بالعالم هو هذا البلد السعيد.ماشي لحماق هذا.الذين صرحوا بهذه التبريرات لهذه المهزلة أكبر مقرقبين وكذبوا غير شي كذبة يتقبلها العقل الى كان بقى فينا شي واحد بعقلو.
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6
48 - مغربي غيور الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:22
ههه والله معرفت مادا اقول هل نحن اغبياء ام مسؤلون عن المؤسسة هم الذين يكذبون الاولى بدءت بالبكاء فقامت الاخريات بالبكاء سبحان الله يخفون الحقيقة و هي واضحة كوضوح الشمس هناك مخدرات يا سيدي المسؤول تباع بقرب المؤسسات التربوية و انتم لا تريدون البوح بها و اخد التدابير اللازمة لمكافحتها اتقوا الله في ابناءناوبناتنا
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7
49 - simmo الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:26
moi je trouve ces justifications hors du commun. le plus débile du monde ne croira à ça.
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3
50 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:33
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم
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5
51 - محمد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:36
بكات ان وتبعوها اخواتها ليت وكيف وداكشي هههههه
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7
52 - محماد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:45
ألفنا الكذب وتعودنا عليه فأصبحنا محترفين إلى حد ما في التمييز بين الخبر الصادق والكاذب. فسروا لنا لماذا لم تكن هذه الحالات متفشية قبل تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات ألا تدل البعرة على البعير. الكذب سم يقتل الإستقامة والسير في الطريق الصحيح ونشر الحقيقة يجنبنا ما لا يحمد عقباه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبنائنا ومجتمعنا.
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9
53 - من الرعية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:00
لقد فشلت الدولة والمخزن في إدارة البلاد ... الله يحفظ وصافي !!
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4
54 - أستاذ من شفشاون الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:23
سبق أن حدث هذا في الثانوية التي اشتغل بها وقد حضر الطبيب والوقاية المدنية والسلطة المحلية وبعد الفحوصات تأكد ان التلميذات (وعددهن فاق العشرين ) لم يتناولن اي مادة مخدرة . بل في الفترة المسائية تابعن دراستهن بشكل عادي جدا.
ولهذا نقول لمن لا يعرف في قطاع التربية والتعليم يجب أن يخرس حتى يتأكد من المعلومة ولا يتهم بنات الناس بالباطل.
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-3
55 - ابو وليد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:28
الله يرحم الوالدين علا من تضحكو الا مكانتش هديك الهستريا بسبب الأقراص المهلوسة نريد ان نعرف ما هو السبب لتلك الحالة
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8
56 - diaz med الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:03
السلام عليكم.والله اني اتعجب واضحك من كثرة التعاليق اللتي لا تصدق هذا البيان.وهذا يعني ان هؤلاء المعلقين يضنون انفسهم ادكياء.لان الوزارة او المخزن لم يكشف الحقيقة.وما الفاءدة من عدم الكشف عما وقع؟ لقد قابلت صديق لي وهو اب لبنت في هذه الثانوية.وليس هناك لا استحمار ولا هم يحزنون.بل انتم هم الجهلاء .وتؤولون كل شيء على مزاجكم.الله اعفو عليكم.
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-5
57 - كنون الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:09
قرابة أربعة عقود في التعليم الثانوي بشقيه ولم يسبق لي أن شاهدت أو سمعت عن حالة مثل هذه ربما لأنها تتكرر مرة كل قرن ! هذا بكل بساطة ضحك على الذقون واستحمار للعقول.
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8
58 - chaky7 الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:15
اي جواب ننتضر من حكومة العام زين ....المخدرات والفساد صار عادي على أبواب المدارس...بالطبع لا ...
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0
59 - Mustafa bahloul الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:40
تبريرات واهية لا يصدقها العقل
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0
60 - mekkaoui moulay lhoussaine الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:01
هذه ظاهرة ليست الاولة ظهرت عدت مرات في مناطق مختلف ، السبب من الجن ، قد نتفق او لا نتفق ، الامر يتطلب التريت والبحث في المجال ، كتبت على الموضوع عدة مرات لكن لا حياة لمن تنادي ، يجب اعادة التاهيل للعلماء بصفة عامة والاطباء بصفة خاصة .
ملاحظة هامة : هناك قنابل بيننا يجب اخد الحذر من اهل الامراض النفسية ومن المتشددين في التدين .
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0
61 - فتاة مغربية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:13
را باينا المخدرات و حبوب الهلوسة ملي ماشي هااد شي شنو اذن وبغينا تفسير منطقي لهاد شي لي وقع
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62 - خالد ونان الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:23
علاش في هذا البلاد عند وقوع أي حادث كيف ماكان نوعه نجد يرافقه تعتيم؛ في مناطق أخرى من العالم يتبع كل حادث تحليل عميق وملابسات الواقعة بدقة متناهية لتنوير الرأي العام مما يمكن معه الاستفادة والحماية للآخرين من الوقوع في نفس التجربة، المهم الله يحفظ جميع اولاد المسلمين.
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