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الرئيسية | حوادث | جمارك تطوان تحجز حوالي طنين من مخدر الشيرا

جمارك تطوان تحجز حوالي طنين من مخدر الشيرا

جمارك تطوان تحجز حوالي طنين من مخدر الشيرا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 14 فبراير 2019 - 01:11

تمكنت عناصر دورية جمركية تابعة للمديرية الإقليمية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتطوان، أمس الأربعاء، من حجز طن و925 كيلوغراما من مخدر الشيرا، تقدر قيمتها بحوالي 19,25 مليون درهم.

وأكد المدير الإقليمي للجمارك، حميد حسني، في تصريح للصحافة، أن حجز هذه "الكمية المهمة من المخدرات" تم بعد نصب كمين لسيارة نفعية بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، على مستوى جماعة الحمراء.

وأضاف المسؤول أن المخدرات كانت معدة على شكل 53 رزمة، موضحا أنها كانت على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم معدنية مزورة.

وأشار السيد حسني إلى أن دورية تابعة للدرك الملكي التحقت بعين المكان لمؤازرة أعوان الجمارك خلال هذه العملية.

وخلص إلى أنه تم إشعار النيابة العامة بالواقعة، التي أمرت بإحالة المسطرة على الضابطة القضائية المعنية من أجل تعميق البحث.

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