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كُتّاب وآراء
جمارك مراكش تحجز 6 أطنان من أكياس البلاستيك
حجزت مصالح الجمارك بمراكش، اليوم الأربعاء، ستة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة بمدخل المدينة، على مستوى أبواب النخيل قرب الملعب الكبير.
وقالت مصادر هسبريس إن الكمية المذكورة كانت على متن شاحنة قادمة من الدار البيضاء، تسبقها سيارة للتأكد من خلو الطريق من المراقبة؛ لكن يقظة أعوان الجمارك مكنت من إحباط هذه العملية التي كانت ستغرق مدينة مراكش بأكياس ممنوعة قانونا.
وأضافت المصادر نفسها أن تدخل مصالح الجمارك، الذي تم تحت إشراف قيادتها، جاء إثر تلقيها إخبارية تفيد بأن الشاحنة المذكورة غادرت مدينة الدار البيضاء وهي في طريقها إلى عاصمة النخيل، محملة بالأكياس البلاستيكية الملوثة للبيئة.
يذكر أن محضرا حرر بخصوص هذه العملية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى ابتدائية مراكش، في انتظار تقديم صاحب الشاحنة للقضاء الذي سيحدد الغرامة القانونية التي عليه أن يؤديها لمصلحة الجمارك.