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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة مسنّ ثمانيني بضواحي بولمان

العثور على جثة مسنّ ثمانيني بضواحي بولمان

العثور على جثة مسنّ ثمانيني بضواحي بولمان
رشيد الكويرتي
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:09

تم، صباح اليوم الأربعاء، العثور على جثة شخص مسن (ك.م)، يبلغ من العمر 86 سنة، بغابة آيت مخشون بجماعة المرس، التابعة لإقليم بولمان؛ وقد كان يعاني من الزهايمر، وأعلن تغيبه قبل حوالي أسبوع.

وحسب ما أكده قريب من عائلة الهالك، تحدث لهسبريس، فإن الضحية خرج من منزل أسرته، الكائن بمنطقة إيموازار مرموشة، صباح الخميس المنصرم، ولم يعد إليه منذ ذلك التاريخ.

وأوضح المصدر ذاته أن عائلة المتغيب بحثت عنه بجميع الوسائل، بما في ذلك استعمال وسائط التواصل الاجتماعي، لأجل العثور عليه، دون أن تتمكن من اقتفاء أثره، موضحا أن المعاينة الأولية لموقع العثور على جثة الهالك تظهر تعرضه للسقوط من أحد الأجراف الوعرة.

وبينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، سيتم، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، إخضاع جثة الضحية للتشريح الطبي للتأكد من الأسباب الحقيقية لوفاته.

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