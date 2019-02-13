24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1213:4716:4519:1320:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ولاية خامسة لبوتفليقة (5.00)

  2. اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)

  3. إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)

  4. "مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)

  5. إمغران والأغنية الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الاحتيال الإلكتروني يورط 6 مواطنين أجانب بالمغرب

الاحتيال الإلكتروني يورط 6 مواطنين أجانب بالمغرب

الاحتيال الإلكتروني يورط 6 مواطنين أجانب بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:45

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف ستة مواطنين أجانب يحملون الجنسية السينغالية والنيجيرية والغينية، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسلوب الإجرامي لأفراد هذه الشبكة يتمثل في الدخول إلى مواقع الدردشة والتواصل على شبكة الأنترنت، باستعمال صفحات وهمية وهويات مزيفة بدعوى أنهم مواطنون أوروبيون يرغبون في الزواج من فتيات مغربيات، ثم يعمدون إلى إرسال طرود لضحاياهم على أنها تتضمن هدايا نفيسة ومبالغ مالية مهمة يزعمون أنها موجهة للاستثمار بالمغرب، قبل أن يطالبوا الضحايا بتحويل مبالغ مالية تحت ذريعة أنها مستحقات التعشير والجمارك.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث الميداني والتقني أوضحت أن المشتبه فيهم حصلوا على مبالغ مالية مهمة جراء هذه الادعاءات التدليسية، حيث ثم ضبط واحدة من الموقوفين متلبسة بتسلم حوالة قدرها 75 ألف درهم مرسلة من إحدى الضحايا، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز إيصالات لتحويلات مالية ومعدات معلوماتية وهواتف نقالة، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من عمليات النصب والاحتيال.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين الضالعين في هذه الجرائم، فضلا عن تحديد باقي الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذه الشبكة الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.