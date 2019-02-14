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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحبط تهريب 26 ألف أورو نحو ثغر سبتة

الجمارك تحبط تهريب 26 ألف أورو نحو ثغر سبتة

الجمارك تحبط تهريب 26 ألف أورو نحو ثغر سبتة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 14 فبراير 2019 - 21:05

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة من إحباط عملية تهريب 26 ألف أورو غير مصرح بها.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر عاملة بمنطقة المغادرة أحبطت، خلال عملية مراقبة روتينية، محاولة أحد المواطنين المغاربة إخراج هذا المبلغ المالي من التراب الوطني دون التصريح لدى المؤسسات المالية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن تفتيشا دقيقا لسيارة المعني بالأمر، المرقمة بالمغرب، قاد إلى العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا وسط حقيبة، موضحا أنه تم إخضاع المعني بالأمر للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها في هذا المجال.

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