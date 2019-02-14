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الرئيسية | حوادث | مقتل سائق دراجة في اصطدام مع الترامواي بالبيضاء‎

مقتل سائق دراجة في اصطدام مع الترامواي بالبيضاء‎

مقتل سائق دراجة في اصطدام مع الترامواي بالبيضاء‎
هسبريس من الرباط
الخميس 14 فبراير 2019 - 15:15

لقي شخص بالدار البيضاء مصرعه، اليوم الخميس، بعد اصطدام دراجة هوائية كان يقودها بقاطرة للترامواي بمفترق طرق على مستوى الخط 1.

الشركة "راتيب ديف/الدار البيضاء" قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن الاصطدام المميت وقع مباشرة بعد مغادرة القاطرة للمحطة بسرعة منخفضة، مضيقة أن الهالك لم يتوقف عند مرور الترام.

وأوردت الشركة أن فريقا خاصا بالتدخل عند الحاجة ورجال الشرطة والوقاية المدنية حلوا على وجه السرعة بعين المكان، وتم نقل راكب الدراجة إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها.

وذكّرت الشركة بضرورة احترام قوانين السير وإشارات المرور من طرف كل مستعملي الطريق وضرورة توخي الحذر على مقربة من سكة الترامواي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عماد المديوني الخميس 14 فبراير 2019 - 16:09
اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك يا ارحم الراحمين. لقد سبق ان نبه الجميع الى ضرورة تزويد الترامواي بمنبهات صوتية ذات صوت مرتفع بالاضافة الى منبهات بصرية ضوئية.

صراحة, فقد تحولت الدار البيضاء الى فضاء عجيب حيث اقلية راقية تعيش في كانتونات محمية {احياء المعاريف, غاليلي, غوتيي.....}, و دواوير تسمى كذبا "جماعات حضرية", حيث الناس تشبه حيوانات الغابة بعضها ياكل بعض مع انعدام تام للرصيف الذي سيطرت عليه المقاهي.

و الاذهى و الامر هو سب الدين و الرب و المقدسات و التحرش بالنساء المتزوجات من ذوات الجلباب و الفولار على مراى و مسمع من الجميع... صراحة , شعب حقير لا يتشرف الانسان بالانتماء اليه.
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4
2 - Le tram n'est pas pour casa الخميس 14 فبراير 2019 - 16:19
Salam

Lah yrahmo on l'a dis et redis depuis des années

Le tram n'est pas fait pour casa c'est just une perte d'argent et de vie humaine et

Casa un besoin de lignes sous terraines a 3ibad lah

Le trame c'est pour des villes moyen comme fes kenitra marrakech tanger

Casa khassha Metro sous la terre machi foq la terre

Vous avez jeter l'argent par la fenetre et la on va rajouter d'autres lignes de tram.

C'est un gachi ce pays

Salam
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-2
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