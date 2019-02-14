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كُتّاب وآراء
مقتل سائق دراجة في اصطدام مع الترامواي بالبيضاء
لقي شخص بالدار البيضاء مصرعه، اليوم الخميس، بعد اصطدام دراجة هوائية كان يقودها بقاطرة للترامواي بمفترق طرق على مستوى الخط 1.
الشركة "راتيب ديف/الدار البيضاء" قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن الاصطدام المميت وقع مباشرة بعد مغادرة القاطرة للمحطة بسرعة منخفضة، مضيقة أن الهالك لم يتوقف عند مرور الترام.
وأوردت الشركة أن فريقا خاصا بالتدخل عند الحاجة ورجال الشرطة والوقاية المدنية حلوا على وجه السرعة بعين المكان، وتم نقل راكب الدراجة إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها.
وذكّرت الشركة بضرورة احترام قوانين السير وإشارات المرور من طرف كل مستعملي الطريق وضرورة توخي الحذر على مقربة من سكة الترامواي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
صراحة, فقد تحولت الدار البيضاء الى فضاء عجيب حيث اقلية راقية تعيش في كانتونات محمية {احياء المعاريف, غاليلي, غوتيي.....}, و دواوير تسمى كذبا "جماعات حضرية", حيث الناس تشبه حيوانات الغابة بعضها ياكل بعض مع انعدام تام للرصيف الذي سيطرت عليه المقاهي.
و الاذهى و الامر هو سب الدين و الرب و المقدسات و التحرش بالنساء المتزوجات من ذوات الجلباب و الفولار على مراى و مسمع من الجميع... صراحة , شعب حقير لا يتشرف الانسان بالانتماء اليه.
Lah yrahmo on l'a dis et redis depuis des années
Le tram n'est pas fait pour casa c'est just une perte d'argent et de vie humaine et
Casa un besoin de lignes sous terraines a 3ibad lah
Le trame c'est pour des villes moyen comme fes kenitra marrakech tanger
Casa khassha Metro sous la terre machi foq la terre
Vous avez jeter l'argent par la fenetre et la on va rajouter d'autres lignes de tram.
C'est un gachi ce pays
Salam