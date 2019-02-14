مقتل سائق دراجة في اصطدام مع الترامواي بالبيضاء‎

هسبريس من الرباط

لقي شخص بالدار البيضاء مصرعه، اليوم الخميس، بعد اصطدام دراجة هوائية كان يقودها بقاطرة للترامواي بمفترق طرق على مستوى الخط 1.

الشركة "راتيب ديف/الدار البيضاء" قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن الاصطدام المميت وقع مباشرة بعد مغادرة القاطرة للمحطة بسرعة منخفضة، مضيقة أن الهالك لم يتوقف عند مرور الترام.

وأوردت الشركة أن فريقا خاصا بالتدخل عند الحاجة ورجال الشرطة والوقاية المدنية حلوا على وجه السرعة بعين المكان، وتم نقل راكب الدراجة إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها.

وذكّرت الشركة بضرورة احترام قوانين السير وإشارات المرور من طرف كل مستعملي الطريق وضرورة توخي الحذر على مقربة من سكة الترامواي.