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كُتّاب وآراء
مصرع عامل نظافة في حادثة سير بمدينة سطات
لقي عامل نظافة مصرعه على الفور، اليوم الخميس، بعدما صدمته سيارة خفيفة على مستوى شارع الجنرال الكتاني غرب مدينة سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عامل النظافة الأربعيني "م. ع"، المنحدر من مدينة سطات، كان يزاول عمله قيد حياته بشارع الجنرال الكتاني بحي قطع الشيخ، مقابل إحدى المؤسسات التعليمية، إلّا أن سيارة خفيفة صدمته وسحلته لأمتار عدّة حيث فارق الحياة على الفور.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الضابطة القضائية ومصلحة حوادث السير بأمن سطات والوقاية المدنية، وتمت معاينة الحادث، وتوجيه جثة الهالك عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع الجثث بسطات.
وأمرت النيابة العامّة المختصة بإجراء فحص أو تشريح عند الضرورة لجثة الهالك قصد تحديد سبب الوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح مع سائق السيارة لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرار القانوني في حقه.