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الرئيسية | حوادث | شاحنة تنهي حياة تلميذة في حادث نواحي كيسر

شاحنة تنهي حياة تلميذة في حادث نواحي كيسر

شاحنة تنهي حياة تلميذة في حادث نواحي كيسر
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 14 فبراير 2019 - 18:35

فارقت تلميذة الحياة، اليوم الخميس، بعدما صدمتها شاحنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج، في النفوذ الترابي لقيادة وجماعة أولاد الصغير أولاد عفيف بأولاد سيدي بن داوود نواحي كيسر.

وبحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث، فإن التلميذة "س. ط"، المزدادة سنة 2001 بدوار أولاد المنصر جماعة وقيادة أولاد الصغير، كانت بالقرب من الثانوية الإعدادية أولاد الصغير، بعد زوال اليوم الخميس، وعند محاولتها عبور الطريق صدمتها شاحنة محمّلة بأسطوانات الغاز كانت متجهة من مدينة سطات نحو البروج، وأصابتها على مستوى الرأس بجروح بليغة.

وأضافت مصادر هسبريس أن الحادث استدعى انتقال عناصر من درك كيسر سرية سطات، وأفراد من القوات المساعدة بقيادة أولاد الصغير، وممثل عن السلطات المحلية إلى عين المكان، وجرت معاينة جثة الضحية، قبل نقلها عبر سيارة نقل أموات خاصة نحو مستودع الجثث بمستشفى سطات.

وموازاة مع ذلك، أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها لقائد مركز درك كيسر لفتح بحث تمهيدي مع سائق الشاحنة، لمعرفة ظروف وملابسات ارتكابه الحادث المميت، مع تكليف طبيب مختص بفحص جثة الهالكة أو إجراء تشريح عند الاقتضاء لمعرفة سبب الوفاة لفائدة البحث القضائي.

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