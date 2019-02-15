24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دعم معتقلي الحسيمة وجرادة
- المغرب- إسبانيا.. آخىَ بْيَنهُما التّارِيخ ُوعَاَنَقتْهُمَا الجُغرَافْيَا
- نعم لرفع الحصار عن غزة..ولكن ليس بأي ثمن
- طنجَة .. رفض عيد الحب
- الجمارك تحبط تهريب 26 ألف أورو نحو ثغر سبتة
حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)
الاتحاد الأوروبي يضع دولا إضافية في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب (5.00)
- الحكومة تُحدد تعويضات أعضاء مجلس المنافسة في 6 ملايين شهريا - (110)
- بوريطة: العلاقات مع السعودية والإمارات قوية .. و"التوتر" غير صحيح - (46)
- ماسياس يتحدّى المحتجين بالإصرار على "حفل عيد الحبّ" في المغرب - (45)
- هيئات حقوقية وسياسية تنغص حفلا فنيا لماسياس بالدار البيضاء - (39)
- قوانين عمرها مائة عام .. الحكومة تُغيّر نُصوص الأراضي السلالية - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زراعة الحشيش توقع بمغربي في قبضة الأمن الإسباني
اعتقلت عناصر الحرس المدني الإسباني مهاجرا مغربيا ببلدية خيرينا، التابعة لمحافظة إشبيلية بإقليم الأندلس الجنوبي، بتهمة زراعة القنب الهندي داخل مقر إقامته.
وقالت مصادر أمنية إن المغربي قام بزرع نبتة "الماريجوانا" وسط 200 وعاء، مشيرة إلى أنه اتخذ جميع الاحتياطات بغرض تفادي الوقوع في قبضة عناصر الأمن، التي اعتقلته بناء على شكاية من أحد جيرانه.
وأضافت المصادر ذاتها أن الرائحة القوية للنبتات المزروعة بلغت المنازل المجاورة، الأمر الذي دفع أحد الجيران إلى إبلاغ الشرطة بغرض التعرف على مصدر الروائح الكريهة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عشرات من رجال الأمن اقتحموا المنزل، الذي كان يكتريه المهاجر المغربي بشارع "كريستو دي لا بيرا كروث"، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه ومصادرة الشتلات التي قام بزرعها.
وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية أن المعني بالأمر يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال البحث معه بشأن تهمة "ارتكاب جريمة ضد صحة المواطنين".