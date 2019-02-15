24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الاتحاد الأوروبي يضع دولا إضافية في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب (5.00)

  2. مصرع عامل نظافة في حادثة سير بمدينة سطات (5.00)

  3. مسح وطني يتعقب انتشار الوباء الكبدي في المغرب (5.00)

  4. المحاميان الهيني وحاجي يحصيان أخطاء شريط "تبرئة حامي الدين" (5.00)

  5. بركة: المغرب يعيش "مرحلة اللا يقين" .. والحكومة تغني "العام زين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | انفجار أسطوانة غاز يُخلف مصابَين ناحية اشتوكة

انفجار أسطوانة غاز يُخلف مصابَين ناحية اشتوكة

انفجار أسطوانة غاز يُخلف مصابَين ناحية اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:50

أُصيب شخص وزوجته بحروق في أنحاء متفرقة من جسديهما، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك إثر انفجار أسطوانة "بوتان" من الحجم الصغير داخل منزلهما، في دوار "سطايح"، التابع للجماعة الترابية بلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها.

وجرى نقل المصابيْن على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، لتلقي العلاجات الضرورية، بعد أن حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي وسيارة إسعاف بالمكان، حيث جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وخلّف انفجار قنينة الغاز، بالإضافة إلى إصابة رب الأسرة وزوجته، أضرارا مادية كبيرة بالمنزل، كما تعرض الكثير من الأثاث للتلف، حسب إفادات شهود عيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.