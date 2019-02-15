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كُتّاب وآراء
انفجار أسطوانة غاز يُخلف مصابَين ناحية اشتوكة
أُصيب شخص وزوجته بحروق في أنحاء متفرقة من جسديهما، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك إثر انفجار أسطوانة "بوتان" من الحجم الصغير داخل منزلهما، في دوار "سطايح"، التابع للجماعة الترابية بلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها.
وجرى نقل المصابيْن على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، لتلقي العلاجات الضرورية، بعد أن حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي وسيارة إسعاف بالمكان، حيث جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
وخلّف انفجار قنينة الغاز، بالإضافة إلى إصابة رب الأسرة وزوجته، أضرارا مادية كبيرة بالمنزل، كما تعرض الكثير من الأثاث للتلف، حسب إفادات شهود عيان.