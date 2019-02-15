الأمن يجهض خطط شبكتين بالناظور وسلا للاتجار بالبشر و"الحْريك"

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالناظور خمسة أشخاص بكل من سلوان والعروي وبني شيكر وضواحي تاوريرت، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ وذلك بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن إجراءات التفتيش المنجزة حول هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها صباح اليوم الجمعة، مكنت من حجز مجموعة من وسائل النقل والمعدات التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

المحجوزات، يقول البلاغ، عبارة عن ثلاث سيارات وقاربين مطاطيين ومحرك وألف لتر من المحروقات، علاوة على 122 حاوية، وصهريجين لنقل البنزين سعة 1000 لتر، وسكينين، ومبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية.

وكشفت المديرية أن عملية أمنية متزامنة باشرتها فرقة الشرطة القضائية بسلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة الإجرامية، وذلك بعدما تم ضبطهم متلبسين باستغلال ورشة سرية بحي سعيد حجي بمدينة سلا، مخصصة لصناعة الزوارق المطاطية المستخدمة في عمليات الهجرة غير المشروعة.

وتم العثور بحوزة الموقوفين، يورد البلاغ، على آليات للخياطة وأخرى لتركيب الزوارق المطاطية، فضلا عن المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الزوارق.

وتقرر على الفور الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك بغرض كشف التقاطعات المحتملة بين الشبكتين في كل من الناظور وسلا، وتحديد ارتباطاتهما المفترضة، سواء داخل المغرب أو خارجه؛ علاوة على توقيف كل الضالعين في هذه العمليات الإجرامية.