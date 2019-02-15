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الرئيسية | حوادث | الأمن يجهض خطط شبكتين بالناظور وسلا للاتجار بالبشر و"الحْريك"

الأمن يجهض خطط شبكتين بالناظور وسلا للاتجار بالبشر و"الحْريك"

الأمن يجهض خطط شبكتين بالناظور وسلا للاتجار بالبشر و"الحْريك"
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:00

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالناظور خمسة أشخاص بكل من سلوان والعروي وبني شيكر وضواحي تاوريرت، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ وذلك بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن إجراءات التفتيش المنجزة حول هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها صباح اليوم الجمعة، مكنت من حجز مجموعة من وسائل النقل والمعدات التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

المحجوزات، يقول البلاغ، عبارة عن ثلاث سيارات وقاربين مطاطيين ومحرك وألف لتر من المحروقات، علاوة على 122 حاوية، وصهريجين لنقل البنزين سعة 1000 لتر، وسكينين، ومبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية.

وكشفت المديرية أن عملية أمنية متزامنة باشرتها فرقة الشرطة القضائية بسلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة الإجرامية، وذلك بعدما تم ضبطهم متلبسين باستغلال ورشة سرية بحي سعيد حجي بمدينة سلا، مخصصة لصناعة الزوارق المطاطية المستخدمة في عمليات الهجرة غير المشروعة.

وتم العثور بحوزة الموقوفين، يورد البلاغ، على آليات للخياطة وأخرى لتركيب الزوارق المطاطية، فضلا عن المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الزوارق.

وتقرر على الفور الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك بغرض كشف التقاطعات المحتملة بين الشبكتين في كل من الناظور وسلا، وتحديد ارتباطاتهما المفترضة، سواء داخل المغرب أو خارجه؛ علاوة على توقيف كل الضالعين في هذه العمليات الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شرطي المستقبل الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:20
نتمنى من السيد المدير العام للامن الوطني ان يتم الاعلان عن المترشحين الناجحين للالتحاق . فقد سئمنا من الانتظار . الانتظار يعتبر الموت البطيء
ف الاعلان عن ناجحين يقفل الباب عن باك صاحبي و 5 ملايين . وليس الاعلان عن الاسماء . فقط اعطاء كل مترشح رقم يحفضه . و من تم يكتشف هل من ناجحبن ام لا . نتمنى تفهم الامر
الله الوطن الملك
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-2
2 - مغترب الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:31
دعو الشعب يبحثن عن مستقبل خارج هذا الوطن الذي استنزفتم خيراته افتحو الحدود للبحث عن حياة أفضل .انا متاكد أنه ستكون هجرة جماعية .لن تجود من تحكمونهم حينها ربما ستعرفون قيمة المواطنين .
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-2
3 - Morad الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:31
يجب توفير الشغل لشباب المغرب لايوجد فيه اتجار في البشر الناس تهاجر من اجل العيش لان المغرب لا يوفر لشباب العمل
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-3
4 - الخميسات الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:38
هنا بالخميسات تجارة في المخدرات امام المؤسسات التعليمية الفتح و عبد الله كنون و المغرب العرابي و الوازني و امام الملعب البلدي للخميسات و هناك شخص يبيع الخمر و القرقوبي بالطريقة تنقل بالسيارة الملقب بي ولد الفرملي اين الشرطة القضائية من هدا
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1
5 - حداش الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:41
خليو الناس ادير الخير فولاد المزاليط باش إخليوكوم تخيروا فالمغرب ،ياك بغاو يهاجروا البلاد بلا هواهوم مساكن واشنو بغيتو ،ولا ضبروا عليهوم بالخدمة والتطبيب المجاني ماشي (الإجباري) والتعليم فالمستوى، والله العلي العظيم لا فكر شي قنقوم فالحريك،خليو الشباب تنفس شويا.
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