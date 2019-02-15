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كُتّاب وآراء
النار تشب في رواق بمعرض الكتاب بالدار البيضاء
أخبرت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة-بأن حريقا شب بأحد الأروقة في فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الجمعة.
وأوردت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه قد تمت السيطرة على الحريق في حينه بـ"فضل التدخل السريع لعناصر الوقاية المدنية وتعاون العاملين بالفضاء، وفور ذلك جرى اتخاذ الإجراءات التقنية من أجل إعادة ترتيب المنطقة المتضررة".
وشددت وزارة الثقافة والاتصال على أن الحريق لم يؤثر على الحضور الكثيف لجمهور المعرض خلال هذه الصبيحة.