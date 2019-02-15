ضبط سيارة عائلية محملة بمخدر الشيرا بمدخل فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شقيقين، أحدهما عمره 28 سنة والثاني 31 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها.

ووفق مصدر هسبريس، فقد تم توقيف الشقيقين المشتبه بهما على طريق إيموزار، وهما على متن سيارة خفيفة، قادمين من إحدى مدن الشمال، وبرفقتهما والدتهما وابن أحدهما، البالغ من العمر 3 سنوات.

وأوضح المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش أسفرت عن العثور بحوزتهما على 21 كيلوغراما و500 غرام من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح، و7غرامات من المخدرات الصلبة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية، وتقديم والدتهما في حالة سراح.