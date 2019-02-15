توقيف متورطَين في شبكة إجرام داخل مشفى العيون

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار الجمعة، شخصين داخل مستشفى مولاي الحسن بالمهدي، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة، وانتحال هوية مزيفة، وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.

وكان المشتبه بهما قد ولجا المستشفى بعد إصابة أحدهما بكسر في الحوض، حيث أدليا بهوية زائفة، وادعيا بأن الإصابة نتيجة حادثة سير، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه به المصاب أدلى بهوية زائفة، لكونه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف الشرطة القضائية بمدينة طانطان بتهمتي تعدد السرقات بالعنف والسرقة الموصوفة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث دقيق للتحقق من ادعاءات المشتبه به، التي عزا فيها إصابته بكسر في الحوض إلى حادثة سير، خصوصا بعدما أشارت الأبحاث الأولية إلى أن المشتبه به ينشط في إطار شبكة إجرامية تعترض سيارات يشتبه في حملها بضائع محظورة بأحد المسالك الطرقية بضواحي العيون، قبل أن تعمد إحداها إلى دهسه وإصابته بكسر بليغ في الحوض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى بغرض تلقي العلاجات الضرورية، بينما تم إيداع المشتبه به الثاني، الذي ضبط في حالة سكر وبحوزته سكين، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.