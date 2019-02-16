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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متورطا في ترويج ماء الحياة بأكادير
أوقفت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بتيكيوين بأكادير، الجمعة، مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مسكر ماء الحياة.
ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف المشتبه به وهو على متن سيارة خفيفة بوسط منطقة تيكيوين، وبحوزته عشرة لترات من مسكر ماء الحياة معدة للترويج. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بالمعمل السري، الموجود بمستودع عشوائي بمنطقة الدراركة، والذي يستغله المشتبه به لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة، عن حجز 2000 لتر إضافية من المادة نفسها، فضلا عن مجموعة من قنينات الغاز والبراميل والمواد الأولية المستعملة في إعداد هذا المسكر.
وقد تم وضع المشتبه به، البالغ من العمر 59 سنة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.