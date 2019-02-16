24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب
- توقيف متورطَين في شبكة إجرام داخل مشفى العيون
- درك تاونات يضبط سيارة محملة بـ"الكيف" و"طابا"
- حزب "البّام" يتولى رئاسة المجلس الإقليمي لميدلت
رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية (5.00)
ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب (5.00)
بركة: المغرب يعيش "مرحلة اللا يقين" .. والحكومة تغني "العام زين" (5.00)
حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم (5.00)
- حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم - (120)
- مجلس المنافسة يردُّ على الحكومة: تسقيف المحروقات "غير قانوني" - (110)
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب - (66)
- العثماني: تحدي الفساد ما يزال قائما .. والقضاء مصير المتورطين - (60)
- الداودي: الطابع السياسي يغلّف الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك تاونات يضبط سيارة محملة بـ"الكيف" و"طابا"
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات من توقيف سيارة محملة بحوالي طن من مخدر القنب الهندي (الكيف) سنابل، إضافة إلى 350 كيلوغراما من مادة "طابا" أوراق، بالقرب من دوار ساحل بوطاهر التابع لجماعة مزرواة بإقليم تاونات.
وحسب مصادر هسبريس، فقد تم ضبط السيارة المحملة بالمخدرات حين كان سائقها يقوم بتغيير إحدى عجلاتها، التي تعرضت لعطب مفاجئ على الطريق الجهوية رقم 408.
وأبرزت المصادر ذاتها أن السائق لاذ بالفرار بمجرد ما انتبه إلى اقتراب دورية الدرك منه، تاركا وراءه عربته المشبوهة، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد هويته قصد توقيفه.