درك تاونات يضبط سيارة محملة بـ"الكيف" و"طابا"

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات من توقيف سيارة محملة بحوالي طن من مخدر القنب الهندي (الكيف) سنابل، إضافة إلى 350 كيلوغراما من مادة "طابا" أوراق، بالقرب من دوار ساحل بوطاهر التابع لجماعة مزرواة بإقليم تاونات.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تم ضبط السيارة المحملة بالمخدرات حين كان سائقها يقوم بتغيير إحدى عجلاتها، التي تعرضت لعطب مفاجئ على الطريق الجهوية رقم 408.

وأبرزت المصادر ذاتها أن السائق لاذ بالفرار بمجرد ما انتبه إلى اقتراب دورية الدرك منه، تاركا وراءه عربته المشبوهة، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد هويته قصد توقيفه.