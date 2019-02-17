غسيل يجرّ عنصرا من القوات المساعدة إلى السجن

إبراهيم مغراوي

حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي يوم فاتح مارس المقبل تاريخا لإجراء التحقيق التفصيلي مع أحد أفراد القوات المساعدة برتبة عريف، يشتغل بالملحقة الإدارية العاشرة في عاصمة عبدة، تتابعه النيابة العامة المختصة من أجل السرقة الموصوفة.

وقرر قاضي التحقيق تمتيع المعني بالأمر بالسراح المؤقت بعدما جرى توقيفه متلبسا بسرقة ملابس كانت على مَنْشَر غسيل بمسكن في "حي لبيار" بآسفي.

ورغم تمتيعه بالسراح المؤقت، إلا أن القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بآسفي أمرت بإيداع المعني بالأمر سجن ثكنة "المخزن المتنقل" بسيدي بوزيد في آسفي، إعمالا للقانون العسكري.

وقد تعرض الموقوف لحظة ضبطه متلبسا بسرقة الملابس للضرب من طرف المواطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح على مستوى الرأس والأطراف.