أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها في ظروف غامضة

هسبريس من شفشاون

استفاقت ساكنة دوار الواديين، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة باب برد بإقليم شفشاون، اليوم السبت، على وقع حالة انتحار امرأة ثلاثينية شنقا، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهالكة متزوجة، تبلغ 34 سنة من العمر وأم لثلاثة أطفال، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل مربوط بغصن شجرة قرب بيت أسرتها.

عناصر من السلطة المحلية، مرفقة بعناصر الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وتم فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة.