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الرئيسية | حوادث | رجل يقتل زوجته ويحاول الانتحار بمدينة العيون

رجل يقتل زوجته ويحاول الانتحار بمدينة العيون

رجل يقتل زوجته ويحاول الانتحار بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
السبت 16 فبراير 2019 - 18:05

لفظت امرأة عشرينية أنفاسها الأخيرة بمصلحة الإنعاش في المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بمدينة العيون، متأثرة بطعنات قاتلة بسلاح أبيض تلقتها من طرف زوجها لأسباب مازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية الماسكة بملف القضية.

وتبعا لمصادر هسبريس فإن الضحية تبلغ حوالي 28 سنة، أم لطفلين وتنحدر من إقليم مراكش، فارقت الحياة بعدما تعرضت لاعتداء شنيع بآلة حادة في منزلها الواقع بحي اسكيكيمة من المدينة ذاتها.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الرجل أقدم على توجيه طعنات غادرة إلى زوجته، وحاول الانتحار، تاركا ضحيته غارفة في بركة من الدماء، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، للكشف عن أسباب ودوافع الجريمة.

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