تحقيق قضائي ضمن مفارقة شاب للحياة في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الأمن بمراكش تحقيقا حول وفاة شاب، في عقده الثالث، عثر عليه جثة هامدة بحي المحاميد القديم التابع لمقاطعة المنارة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الشرطة القضائية والعلمية عثرت على آثار عنف على الجثة، مضيفة أن مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص خلال جلسة خمرية انتهت بارتكاب أحدهم جريمة القتل، وفراره بعدها، رفقة مساعديه، إلى وجهة غير معلومة.

وخلفت الواقعة استنفارا أمنيا؛ إذ حضرت عناصر الأمن بمختلف فرقها إلى مكان الحادث، مباشرة بعد توصل السلطة المحلية والأمنية بإخبارية في الموضوع، وقامت الشرطة العلمية بمسح مسرح الجريمة، وبالموازاة مع ذلك قام المحققون بالتحريات الأمنية بمحيط الحي الذي وجدت فيه الجثة.

وأشرفت عناصر الشرطة، بأمر من النيابة العامة بالمحكمة المختصة، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.