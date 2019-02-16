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الرئيسية | حوادث | عملية أمنية تضبط متورطين في المتاجرة بالكوكايين

عملية أمنية تضبط متورطين في المتاجرة بالكوكايين

عملية أمنية تضبط متورطين في المتاجرة بالكوكايين
هسبريس من الرباط
السبت 16 فبراير 2019 - 20:08

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار بمخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة مؤجرة بمحطة الأداء "سيدي علال البحراوي" على الطريق السيار، بعدما كانا قادمين من مدينة الناظور في اتجاه الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بحوزتهما على كيلوغرام من مخدر الكوكايين، أوضحت الخبرة العلمية المنجزة على بعض عيناته أنه عالي التركيز، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 35 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، ورصد كل الارتباطات المفترضة للمشتبه فيهما مع شبكات إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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