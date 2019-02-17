نزاع على الأرض ينتهي بجريمة قتل نواحي الكارة

إبراهيم الحافظون من سطات

قام شخص ثلاثيني بالإجهاز على أحد أفراد عائلته بسيف، وتركه جثة مضرجة في الدماء، بسبب نزاع قديم بين أبناء العمومة حول قطعة أرض بدوار أولاد التامي بجماعة أولاد صباح بدائرة الكارة، إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس أن شخصا من مواليد 1975 دخل في مشادة كلامية مع الضحية المزداد، سنة 1965، بسبب نزاع حول قطعة أرضية، قبل أن يتطوّر الأمر إلى تبادل الضرب والجرح. وأضافت أنه أثناء ذلك قدم شخص ثالث، مزداد سنة 1990، تربطه علاقة قرابة بالمتنازعين، وانهال بسيف على الضحية في ذراعه وأماكن أخرى من جسده.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي الكارة بسرية برشيد، انتقلت إلى مكان وقوع الجريمة رفقة قائد السرية، وقامت بمعاينة جثة الهالك، التي تم نقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مصلحة التشريح بجهة الدار البيضاء- سطات لفائدة البحث القضائي المفتوح في النازلة.

وموازاة مع ذلك، تمكّنت عناصر الدرك من إيقاف شخصين وحجز أداة الجريمة. وقد أمرت النيابة العامّة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات بوضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليهما في محاضر تمهيدية قبل عرضهما على الوكيل العام للملك للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.