24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:0713:4616:4819:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها في ظروف غامضة (5.00)

  2. مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)

  3. كتابات جواد مبروكي تحت المجهر (5.00)

  4. النقد الدولي يرصد تضييع عدم الاندماج المغاربي 4 آلاف دولار للفرد (5.00)

  5. لجنة دعم حراك الريف تحضّر أشكالا نضالية لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | نزاع على الأرض ينتهي بجريمة قتل نواحي الكارة

نزاع على الأرض ينتهي بجريمة قتل نواحي الكارة

نزاع على الأرض ينتهي بجريمة قتل نواحي الكارة
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 17 فبراير 2019 - 04:10

قام شخص ثلاثيني بالإجهاز على أحد أفراد عائلته بسيف، وتركه جثة مضرجة في الدماء، بسبب نزاع قديم بين أبناء العمومة حول قطعة أرض بدوار أولاد التامي بجماعة أولاد صباح بدائرة الكارة، إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس أن شخصا من مواليد 1975 دخل في مشادة كلامية مع الضحية المزداد، سنة 1965، بسبب نزاع حول قطعة أرضية، قبل أن يتطوّر الأمر إلى تبادل الضرب والجرح. وأضافت أنه أثناء ذلك قدم شخص ثالث، مزداد سنة 1990، تربطه علاقة قرابة بالمتنازعين، وانهال بسيف على الضحية في ذراعه وأماكن أخرى من جسده.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي الكارة بسرية برشيد، انتقلت إلى مكان وقوع الجريمة رفقة قائد السرية، وقامت بمعاينة جثة الهالك، التي تم نقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مصلحة التشريح بجهة الدار البيضاء- سطات لفائدة البحث القضائي المفتوح في النازلة.

وموازاة مع ذلك، تمكّنت عناصر الدرك من إيقاف شخصين وحجز أداة الجريمة. وقد أمرت النيابة العامّة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات بوضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليهما في محاضر تمهيدية قبل عرضهما على الوكيل العام للملك للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.