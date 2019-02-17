24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدببة القطبية الجائعة تهدد حياة سكان مدينة روسية .. والجيش يتدخل
- نجوم الويب المغربي
- "الركادة أولاد جرار" .. جحيم النقل العمومي ومعاناة السكان لا تنتهي
- مسرحية "توقيع" تحاكي الواقع السياسي ومفارقات المغرب الاجتماعية
- نحن والديمقراطية
مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)
النقد الدولي يرصد تضييع عدم الاندماج المغاربي 4 آلاف دولار للفرد (5.00)
الكرّاوي يوصي حكومة العثماني بالعودة إلى صناعة "التكرير الداخلي" (4.25)
- مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل - (97)
- انتقادات تطال نزار بركة .. مسؤول سياسي "مُفرنَس" يؤيّد التعريب - (76)
- أوجار: الأمازيغية قضية أمّة .. العودة إلى "نقطة الصفر" مرفوضة - (70)
- العثماني: "البيجيدِي" يتسم بالقوة والملك محمّد السادس يحمي المغاربة - (57)
- الكرّاوي يوصي حكومة العثماني بالعودة إلى صناعة "التكرير الداخلي" - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقوقي: دركيو زاكورة يبعدون ناشطتين أجنبيتين
قال عثمان ريزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إن السلطات الأمنية منعت ناشطتين تنتميان إلى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من دخول مدينة زاكورة، موضحا أن زيارتهما كانت من أجل إعداد تقرير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة بعد أحداث ما يعرف بـ "ثورة العطش".
وأكد ريزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الناشطتين الحقوقيتين، الحاملتين للجنسية الفرنسية، تم توقيفهما من طرف عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي في منطقة تانسيخت، وطلب منهما مغادرة الإقليم.
وأضاف الحقوقي ذاته أن "المنع الذي طال الناشطتين الحقوقيتين من قبل السلطات المغربية غير مقبول"، مشيرا إلى أن زيارتهما للمنطقة كانت من أجل الوقوف على الوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بها، وليس من أجل التحريض أو القيام بأشياء مخالفة للقوانين.
وقال ريزقو إن "الناشطتين الحقوقيتين تمت إعادتهما إلى ورزازات وبعدها إلى الرباط"، مشيرا إلى أن مجيئهما إلى مدينة زاكورة كان بطريقة قانونية وسليمة، متسائلا عن الأسباب التي دفعت السلطات إلى منعهما.