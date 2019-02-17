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الرئيسية | حوادث | حقوقي: دركيو زاكورة يبعدون ناشطتين أجنبيتين

حقوقي: دركيو زاكورة يبعدون ناشطتين أجنبيتين

حقوقي: دركيو زاكورة يبعدون ناشطتين أجنبيتين
محمد آيت حساين
الأحد 17 فبراير 2019 - 09:05

قال عثمان ريزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إن السلطات الأمنية منعت ناشطتين تنتميان إلى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من دخول مدينة زاكورة، موضحا أن زيارتهما كانت من أجل إعداد تقرير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة بعد أحداث ما يعرف بـ "ثورة العطش".

وأكد ريزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الناشطتين الحقوقيتين، الحاملتين للجنسية الفرنسية، تم توقيفهما من طرف عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي في منطقة تانسيخت، وطلب منهما مغادرة الإقليم.

وأضاف الحقوقي ذاته أن "المنع الذي طال الناشطتين الحقوقيتين من قبل السلطات المغربية غير مقبول"، مشيرا إلى أن زيارتهما للمنطقة كانت من أجل الوقوف على الوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بها، وليس من أجل التحريض أو القيام بأشياء مخالفة للقوانين.

وقال ريزقو إن "الناشطتين الحقوقيتين تمت إعادتهما إلى ورزازات وبعدها إلى الرباط"، مشيرا إلى أن مجيئهما إلى مدينة زاكورة كان بطريقة قانونية وسليمة، متسائلا عن الأسباب التي دفعت السلطات إلى منعهما.

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