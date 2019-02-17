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كُتّاب وآراء
أربعيني ينهي حياته شنقا في جماعة أولاد سعيد
أقدم شخص أربعيني على وضع حدّ لحياته شنقا بدوار أولاد علي الظهر، التابع لجماعة وقيادة أولاد سعيد بإقليم سطات، في ظروف لا تزال موضوع بحث من قبل عناصر الدرك الملكي بجهوية سطات.
وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك، المزداد سنة 1978 بأولاد سعيد، عثر عليه جثة هامدة مربوطة بحبل إلى سقف إسطبل بمنزل والديه، الكائن بدوار أولاد علي الظهر.
ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الاضطراب النفسي الذي كان يعانيه الأربعيني كان سببا في إقدامه على الانتحار.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد وممثل السلطات المحلية إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة والاستماع إلى بعض أقارب الضحية، في انتظار نتائج التشريح الطبي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات.