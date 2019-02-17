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كُتّاب وآراء
عناصر الدرك تحجز أسماكا فاسدة ضواحي زاكورة
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالنقوب بإقليم زاكورة من تجنيب ساكنة دوار سيت، التابع لقيادة النقوب، خطر تناول أسماك فاسدة كانت على متن سيارة لنقل البضائع.
وحجزت مصالح الدرك الملكي ذاتها، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حوالي 420 كيلوغراما من السمك الفاسد، كانت معدة للترويج بدواوير تابعة لقيادة النقوب.
وقامت عناصر الدرك الملكي بتحرير محضر في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وعملت على إحراق الأسماك المحجوزة، التي كانت ستؤدي إلى كارثة صحية لو كانت وصلت إلى موائد المواطنين.