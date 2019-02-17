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الرئيسية | حوادث | اعتداء على زوجين فرنسيين بالحجارة ناحية القنيطرة

اعتداء على زوجين فرنسيين بالحجارة ناحية القنيطرة

اعتداء على زوجين فرنسيين بالحجارة ناحية القنيطرة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 17 فبراير 2019 - 12:20

أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أن شخصا قام صباح اليوم الأحد، بجماعة سوق الثلاثاء بالقنيطرة بالاعتداء باستعمال الحجارة على زوجين من جنسية فرنسية، بغرض السرقة، حيث أصاب الزوج إصابة بليغة على مستوى الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأوضحت السلطات أن الضحيتين اللذين يستقلان عربة مقطورة للتخييم، توقفا للاستراحة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى السوق الأسبوعي لجماعة سوق الثلاثاء، قبل أن يباغتهما المعني بالأمر ويعمد إلى الاعتداء على الزوج، البالغ حوالي 73 سنة، وسرقة بعض أغراض الضحيتين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تحديد هوية المعني بالأمر الذي لاذ بالفرار، حيث تجري حاليا عملية توقيفه من قبل مصالح الدرك الملكي بعد التمكن من تحديد مكان تواجده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عماد الأحد 17 فبراير 2019 - 12:31
ناري على مخلوقات طحنا معاها لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم
تخيل تكون انت معاك مرتك ماتقتلوش هذا
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51
2 - زكرياء المغربي الأحد 17 فبراير 2019 - 12:32
الجهل والتخلف والحقد يعشعش في عقول الكثيرين من المغاربة
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45
3 - عتيقي عبدو الأحد 17 فبراير 2019 - 12:36
والله أنا هنا في بلادي أخاف التوقف في أي مكان بالسيارة سواء كان خالي او مؤهول . أي انعدام الأمن
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33
4 - هل السياح لا يعرفون الاحتياط الأحد 17 فبراير 2019 - 12:36
نحن المغاربة نأخد الحيطة في بعض الاحيان كالتوقف في مكان خالي او قرب نقط سوداء نخاف على انفسنا من قطاع الطرق او بعض المتسكعين او حتى بعض المختلين عقليا شافاهم الله .
ونفس الامر ينطبق على جل دول العالم لمادا يأتون للمغرب وينسون احتياطات السلامة التي يتخدونها في دولهم .
في اي بلد يوجد مختلين و قطاع طرق و .......
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-17
5 - البقالي الأحد 17 فبراير 2019 - 12:37
هؤلاء هم المغضوب عليهم ....يجب أن يعاقب أشد العقاب.... اصحاب المقطورات ياتون الى مدينة مكناس ...ناس مسالمون... والله لا عرفنا الدين ولا الدنيا....انا جد متاسف وارجو من الله أن يعيش الرجل المجروح....لعنة الله على الظالمين والمجرمين...
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20
6 - ادريس الأحد 17 فبراير 2019 - 12:38
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي قالو المغرب احسن من فرنسا. الدعوة بكم للله.
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16
7 - التربية...؟ الأحد 17 فبراير 2019 - 12:40
آش هذا العجب ...؟ البشر جهل و فقد معنى العيش في الأرض...؟
يجب الصرامة في الأحكام ...هادو يخافو ما يحشمو...؟
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16
8 - جلال الأحد 17 فبراير 2019 - 12:43
بعد جريمه شمهروش فتح باب الهجوم علی السياح بعد الازمه الخانقه والفراغ الذي يعانيه الشباب المغربي رغم غنی الملك والدوله وظن الشباب ان السياح يدخلون الی المغرب ومعهم حقاءب علي بابا
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2
9 - محمد الأحد 17 فبراير 2019 - 12:49
المؤبد هو الحل مع الاشغال الشاقة . والله العظيم ما يبقاوا يحركوا حتى البيضة من بلاصتها هؤلاء الهمج اللي محررين علينا العيشة . حكم الكريساج 20سنة فما فوق . في عام واحد تبان النتيجة
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2
10 - ولد الشعب الأحد 17 فبراير 2019 - 12:50
(في مستنقع الأزمة تنتعش الطفيليات) وجب الإسراع في القبض على هذا المعتوه..هذه الانواع السلبية في بلادنا وضعت رؤوسنا في التراب، وشوهوا صمعتنا.كل المناطق امتلأت باللصوص وقطاع الطرق.قلة التربية وتغييب عنصر القناعة والتعايش والتسامح...حدث ولا حرج.السجون أصبحت مدارس لتكوين المجرميين، وتخريج المافيات.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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1
11 - الواقعي الأحد 17 فبراير 2019 - 12:54
يجب محاكمة الفاعل بجريمة الارهاب.ففعله عمل ارهابي قبل ان يكون سرقة
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1
12 - مختار الأحد 17 فبراير 2019 - 12:56
نتيجة الامية والفقر هاد الشخص لو كان دو وعي ومعرفة وعنده مدخول قار ورسمي اضن بل اعتقد لن يفعل هاته الاشياء المشينة
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13 - متتبع الأحد 17 فبراير 2019 - 12:56
أينك يا ادريس البصري، وزير الداخلية ديال باصاح، رحمة الله عليك
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0
14 - Abdou الأحد 17 فبراير 2019 - 12:57
ما بقاش القانون في البلاد كيما في عهد الحسن الثاني الله يرحمه والسيد ادريس البصري الله يرحمه ....
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