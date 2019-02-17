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الرئيسية | حوادث | فتاة تنهي حياة عشيقها في جلسة خمرية بمراكش

فتاة تنهي حياة عشيقها في جلسة خمرية بمراكش

فتاة تنهي حياة عشيقها في جلسة خمرية بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 17 فبراير 2019 - 17:10

تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فتحت الشرطة القضائية، اليوم الأحد، بتنسيق مع مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية بسيدي يوسف بن علي، تحقيقا في وفاة رجل في عقده الرابع، بزقاق امبارك على مستوى شارع حمان الفطواكي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك تعرض لضربات قاتلة من عشيقته، مضيفة أن "هذه الجريمة جاءت إثر جلسة خمرية جمعت الضحية بالمعتدية، إذ كانا يتناولان مسكر ماء الحياة"، ومشيرة إلى أن "الشرطة القضائية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة".

وإثر توصل السلطة المحلية ومصالح الأمن بالمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي بإخبارية بخصوص الواقعة، انتقلت عناصر الشرطة إلى مسرح الجريمة، للشروع في الاستماع إلى الشهود وجمع المعطيات.

وأشرفت مصالح الأمن على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمقاطعة المنارة، من أجل تشريحها، قبل تسليمها لأسرة الضحية، للقيام بمراسيم الدفن.

يذكر أن المشتبه فيها وضعت بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، قبل إحالتها على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

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