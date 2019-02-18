حرب الطرق تسقط قتيلا وجريحين نواحي تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

لفظ شاب، في عقده الثالث، أنفاسه الأخيرة، فورا، وأصيب سائق سيارة خفيفة وراكب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت، أمس الأحد، بالمقطع الطرقي الرابط بين مركز جماعة بني وليد وقنطرة أسكار نواحي تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن هذه الحادثة وقعت بالمنعرج المعروف بالمروج، إثر انزلاق السيارة الخفيفة التي كان على متنها الضحايا الثلاثة، وذلك بسبب وجود مادة "مرجان الزيتون" على إسفلت الطريق، موضحة أن العربة المذكورة تعرضت، إثر ذلك، للانقلاب قبل اصطدامها بقوة بعمود إسمنتي للكهرباء مثبت بجانب الطريق.

ووفق المصادر ذاتها فقد تم نقل جثة الهالك (أ.ص)، الذي ينحدر من سوق السبت بجماعة بوهودة، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي؛ فيما تمت إحالة الجريحين من قبل المستشفى الإقليمي لتاونات على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة انتقلت إلى مكان وقوع الحادثة، وحررت محضرا بشأنها.