الدرك يفكك شبكة لسرقة السيارات بإيموزار كندر

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمكناس، خلال اليومين الماضيين، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات بمدنية إيموزار كندر، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بها.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن تفكيك هذه الشبكة جاء إثر رفع البصمات من إحدى السيارات المسروقة التي تم التخلي عنها، بحر هذا الأسبوع، بعد تعرضها لعطب ميكانيكي على قارعة الطريق المارة قرب عين الشفا، ضواحي إيموزار كندر، مبرزة أن هذه المركبة كانت موضوع بلاغ بالسرقة من طرف صاحبها بمدينة إيموزار كندر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية التحليل الآلي للبصمات التي تم رفعها من السيارة المسروقة مكن من تحديد هوية مشتبه فيهما، تم توقيفهما، تباعا، بمدينة الحاجب؛ أحدها ينحدر من ضواحي كتامة والآخر من منطقة مريرت.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف عناصر الضابطة القضائية لمصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس مع المشتبه بهما مكنت من تحديد هوية شريك ثالث لهما يقيم بمدينة إيموزار كندر، تم توقيفه، بدوره، من داخل منزله الكائن بالمدينة المذكورة.

وتم وضع المشتبه فيهم الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ما إن كانت لعناصر هذه الشبكة علاقة بسلسلة من السرقات التي استهدفت أزيد من ثماني سيارات بمدينة إيموزار كندر في ظرف لا يتعدى سنة واحدة.